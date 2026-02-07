Путін пропонує Трампу пакет співробітництва на 12 трлн дол
Путін пропонує Трампу пакет співробітництва на 12 трлн дол

Зеленський розповів, що замислив Путін
Джерело:  Укрінформ

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, команди президента США Дональда Трама та російського диктатором Володимира Путіна можуть незабаром підписати документи про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

Головні тези:

  • Зеленський підтвердив факт існування так званого “пакету Дмітрієва”.
  • Українська сторона уже передала свою позицію США з цього приводу.

Зеленський розповів, що замислив Путін

Як зазначив глава держави, йдеться про так званий “пакет Дмітрієва”.

Про його існування та зміст дізналася українська розвідка та одразу передала дані Володимиру Зеленському.

Президент офіційно підтвердив, що загалом йдеться про обсяг близько 12 трильйонів доларів.

Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він також додав, що в ЗМІ шириться інформація, що у цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.

Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас, — наголосив Зеленський.

За його словами, офіційний Київ уже доніс США позицію з цього приводу.

Насамперед йдеться про те, що положення в згаданому документі не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України.

