Путін пропонує Трампу пакет співробітництва на 12 трлн дол

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, команди президента США Дональда Трама та російського диктатором Володимира Путіна можуть незабаром підписати документи про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.
Головні тези:
- Зеленський підтвердив факт існування так званого “пакету Дмітрієва”.
- Українська сторона уже передала свою позицію США з цього приводу.
Зеленський розповів, що замислив Путін
Як зазначив глава держави, йдеться про так званий “пакет Дмітрієва”.
Про його існування та зміст дізналася українська розвідка та одразу передала дані Володимиру Зеленському.
Президент офіційно підтвердив, що загалом йдеться про обсяг близько 12 трильйонів доларів.
Він також додав, що в ЗМІ шириться інформація, що у цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.
За його словами, офіційний Київ уже доніс США позицію з цього приводу.
Насамперед йдеться про те, що положення в згаданому документі не можуть суперечити Конституції України, законам України, і не варто їх обговорювати без України.
