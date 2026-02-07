Путін пропонує Трампу пакет співробітництва на 12 трлн дол

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, команди президента США Дональда Трама та російського диктатором Володимира Путіна можуть незабаром підписати документи про економічне співробітництво на близько 12 трильйонів доларів.

Зеленський розповів, що замислив Путін

Як зазначив глава держави, йдеться про так званий “пакет Дмітрієва”.

Про його існування та зміст дізналася українська розвідка та одразу передала дані Володимиру Зеленському.

Президент офіційно підтвердив, що загалом йдеться про обсяг близько 12 трильйонів доларів.

Це начебто пакет економічного співробітництва між Америкою та Росією. Тобто ми чуємо про ймовірність таких або подібних двосторонніх документів між Америкою і Росією. Володимир Зеленський Президент України

Він також додав, що в ЗМІ шириться інформація, що у цих документах можуть бути також питання, пов’язані з Україною.

Ми чітко показуємо, що Україна не буде підтримувати навіть ймовірні такі домовленості сторін про нас без нас, — наголосив Зеленський. Поширити

За його словами, офіційний Київ уже доніс США позицію з цього приводу.