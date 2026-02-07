Коли може завершитися війна РФ проти України — Зеленський розкрив терміни

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команда американського лідера Дональда Трампа пропонує Києву та Москві остаточно завершити війну до літа 2026 року.

Зеленський розкрив новий план США

Глава держави розповів журналістам про результати тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, яка відбулася 4-5 лютого.

За його словами, вже за тиждень можуть відбутися нові тристоронні переговори.

Америка запропонувала вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив український лідер, його команда уже підтвердила свою участь у запланованому раунді мирних перемовин.

Що стосується питання повернення полонених українських воїнів, то над ним продовжують активно працювати.

Обміни продовжаться, команди будуть працювати над цим, — підтвердив Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що команда Трампа витсупила з новою пропозицією щодо енергетичного перемир'я.

Однак станом на сьогодні Росія не поспішає на нього погоджуватися.