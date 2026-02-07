Коли може завершитися війна РФ проти України — Зеленський розкрив терміни

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команда американського лідера Дональда Трампа пропонує Києву та Москві остаточно завершити війну до літа 2026 року.
Головні тези:
- Україна не збирається відмовлятися від контролю наl вільною чатсиною Донецької області.
- Київ добиваєтьс застосування принципу "Стоїмо, де стоїмо".
Зеленський розкрив новий план США
Глава держави розповів журналістам про результати тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, яка відбулася 4-5 лютого.
За його словами, вже за тиждень можуть відбутися нові тристоронні переговори.
Як зазначив український лідер, його команда уже підтвердила свою участь у запланованому раунді мирних перемовин.
Що стосується питання повернення полонених українських воїнів, то над ним продовжують активно працювати.
Глава держави також додав, що команда Трампа витсупила з новою пропозицією щодо енергетичного перемир'я.
Однак станом на сьогодні Росія не поспішає на нього погоджуватися.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-