Коли може завершитися війна РФ проти України — Зеленський розкрив терміни
Коли може завершитися війна РФ проти України — Зеленський розкрив терміни

Зеленський розкрив новий план США
Джерело:  УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що команда американського лідера Дональда Трампа пропонує Києву та Москві остаточно завершити війну до літа 2026 року.

Головні тези:

  • Україна не збирається відмовлятися від контролю наl вільною чатсиною Донецької області.
  • Київ добиваєтьс застосування принципу "Стоїмо, де стоїмо".

Зеленський розкрив новий план США

Глава держави розповів журналістам про результати тристоронньої зустрічі делегацій України, США та РФ в Абу-Дабі, яка відбулася 4-5 лютого.

За його словами, вже за тиждень можуть відбутися нові тристоронні переговори.

Америка запропонувала вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися в Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, через тиждень.

Як зазначив український лідер, його команда уже підтвердила свою участь у запланованому раунді мирних перемовин.

Що стосується питання повернення полонених українських воїнів, то над ним продовжують активно працювати.

Обміни продовжаться, команди будуть працювати над цим, — підтвердив Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що команда Трампа витсупила з новою пропозицією щодо енергетичного перемир'я.

Однак станом на сьогодні Росія не поспішає на нього погоджуватися.

Американці пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа, і ймовірно, будуть тиснути на сторони саме згідно з таким графіком, — наголосив Зеленський.

