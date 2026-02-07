ППО знешкодила 24 ракети і 382 дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 24 ракети і 382 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Протягом ночі 6-7 лютого російські загарбники здійснювали масований повітряний напад на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом йдеться про 447 ворожих цілей.

Головні тези:

  • Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.
  • Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

ППО змогла знищити більшість ворожих цілей

Цього разу армія РФ використила для атаки:

  • 2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);

  • 21 крилату ракету Х-101 (район пуску — акваторія Каспійського моря);

  • 16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску — акваторія Чорного моря);

  • 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.

Дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України, близько 250 із них — "шахеди".

Основні напрямки удару — Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей — 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

  • 14 крилатих ракет Х-101;

  • 10 крилатих ракет "Калібр";

  • 382 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії горить хімічний завод після атаки дронів — відео
“Бавовна” в Росії 7 лютого - що відомо
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Може дещо статися". Трамп заінтригував заявою щодо України
The White House
Трамп оцінив хід перемовин між Україною та РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Федоров відкинув армію РФ у темні віки — Україна може переломити хід війни
Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?