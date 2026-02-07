ППО знешкодила 24 ракети і 382 дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 6-7 лютого російські загарбники здійснювали масований повітряний напад на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Загалом йдеться про 447 ворожих цілей.
Головні тези:
- Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.
- Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
ППО змогла знищити більшість ворожих цілей
Цього разу армія РФ використила для атаки:
2 ракети "Циркон" (район пуску ТОТ АР Крим);
21 крилату ракету Х-101 (район пуску — акваторія Каспійського моря);
16 крилатих ракет "Калібр" (район пуску — акваторія Чорного моря);
408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів.
Дрони летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, Донецьк — ТОТ України, близько 250 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей — 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:
14 крилатих ракет Х-101;
10 крилатих ракет "Калібр";
382 ворожих БпЛА різних типів.
Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється.
