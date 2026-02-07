ПВО обезвредило 24 ракеты и 382 дрона во время новой атаки РФ

В течение ночи 6-7 февраля российские захватчики совершали массированное воздушное нападение на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности речь идет о 447 вражеских целях.
Главные тезисы
- Основные направления удара – Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая области.
- Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА.
ПВО смогла уничтожить большинство вражеских целей
В этот раз армия РФ использовала для атаки:
2 ракеты "Циркон" (район пуска ТОТ АР Крым);
21 крылатую ракету Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря);
16 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватория Черного моря);
408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотники других типов.
Дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, Донецк — ТОТ Украины, около 250 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов:
14 крылатых ракет Х-101;
10 крылатых ракет "Калибр";
382 вражеских БпЛА разных типов.
Информация о двух вражеских ракетах уточняется.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-