ПВО обезвредило 24 ракеты и 382 дрона во время новой атаки РФ

В течение ночи 6-7 февраля российские захватчики совершали массированное воздушное нападение на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. В общей сложности речь идет о 447 вражеских целях.

ПВО смогла уничтожить большинство вражеских целей

В этот раз армия РФ использовала для атаки:

2 ракеты "Циркон" (район пуска ТОТ АР Крым);

21 крылатую ракету Х-101 (район пуска — акватория Каспийского моря);

16 крылатых ракет "Калибр" (район пуска — акватория Черного моря);

408 ударных БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас и беспилотники других типов.

Дроны летели по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым, Донецк — ТОТ Украины, около 250 из них — "шахеды".

Основные направления удара — Львовщина, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая области. Поделиться

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 406 целей — 24 ракеты и 382 беспилотника разных типов:

14 крылатых ракет Х-101;

10 крылатых ракет "Калибр";

382 вражеских БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 13 ракет и 21 ударного БПЛА на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на трех локациях. Поделиться

Информация о двух вражеских ракетах уточняется.