"Может кое-что произойти". Трамп заинтриговал заявлением касательно Украины

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что между Украиной и Россией проходят "очень хорошие переговоры". Более того, он намекнул на определенные важные события в ближайшем будущем.
Главные тезисы
- Трамп добивается подписания мирного соглашения уже в марте 2026 года.
- Однако это маловероятно, ведь Киев и Москва до сих пор не могут договориться.
Трамп оценил ход переговоров между Украиной и РФ
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту своего самолета, отвечая на вопросы журналистов.
На этом фоне он намекнул, что благодаря мирным переговорам "может кое-что произойти".
Однако американский лидер не захотел раскрывать, что именно он имеет в виду.
Согласно данным информационного агентства Reuters, команда Дональда Трампа продолжает форсировать события в мирном процессе.
В первую очередь официальный Вашингтон хочет добиться от Киева и Москвы подписания мирного соглашения по завершению войны уже в марте 2026 года.
Более того, Штаты требуют, чтобы Украина провела президентские выборы в мае.
По словам журналистов, на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса — по Донецкой области и ЗАЭС.
