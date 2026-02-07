"Может кое-что произойти". Трамп заинтриговал заявлением касательно Украины

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что между Украиной и Россией проходят "очень хорошие переговоры". Более того, он намекнул на определенные важные события в ближайшем будущем.

Трамп оценил ход переговоров между Украиной и РФ

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту своего самолета, отвечая на вопросы журналистов.

На этом фоне он намекнул, что благодаря мирным переговорам "может кое-что произойти".

Сегодня состоялись очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Может кое-что произойти. Дональд Трамп Президент США

Однако американский лидер не захотел раскрывать, что именно он имеет в виду.

Согласно данным информационного агентства Reuters, команда Дональда Трампа продолжает форсировать события в мирном процессе.

В первую очередь официальный Вашингтон хочет добиться от Киева и Москвы подписания мирного соглашения по завершению войны уже в марте 2026 года.

Более того, Штаты требуют, чтобы Украина провела президентские выборы в мае.