"Может кое-что произойти". Трамп заинтриговал заявлением касательно Украины
"Может кое-что произойти". Трамп заинтриговал заявлением касательно Украины

The White House
Трамп оценил ход переговоров между Украиной и РФ
Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что между Украиной и Россией проходят "очень хорошие переговоры". Более того, он намекнул на определенные важные события в ближайшем будущем.

Главные тезисы

  • Трамп добивается подписания мирного соглашения уже в марте 2026 года.
  • Однако это маловероятно, ведь Киев и Москва до сих пор не могут договориться.

Трамп оценил ход переговоров между Украиной и РФ

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту своего самолета, отвечая на вопросы журналистов.

На этом фоне он намекнул, что благодаря мирным переговорам "может кое-что произойти".

Сегодня состоялись очень хорошие переговоры, связанные с Россией и Украиной. Может кое-что произойти.

Однако американский лидер не захотел раскрывать, что именно он имеет в виду.

Согласно данным информационного агентства Reuters, команда Дональда Трампа продолжает форсировать события в мирном процессе.

В первую очередь официальный Вашингтон хочет добиться от Киева и Москвы подписания мирного соглашения по завершению войны уже в марте 2026 года.

Более того, Штаты требуют, чтобы Украина провела президентские выборы в мае.

По словам журналистов, на переговорах продолжают оставаться нерешенными два ключевых вопроса — по Донецкой области и ЗАЭС.

