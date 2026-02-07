В России горит химический завод после атаки дронов — видео

Утром 7 февраля Минобороны РФ начало утверждать, что российская ПВО якобы смогла обезвредить 82 украинских дрона над разными регионами страны-агрессорки. Под удар попал химический завод в поселке Редкино.

"Бавовна" в России 7 февраля — что известно

По словам жителей села Редкино Тверской области, ночью начало греметь большое количество взрывов. Более того, начался масштабный пожар.

Позже стало известно, что под удар попал Редкинский опытный завод.

После попадания дронов по территории предприятия там возникло несколько очагов возгорания.

Также известно, что рядом с атакуемым заводом ощущается химический запах.

Что важно понимать, Редкинский опытный химический завод является одним из крупнейших предприятий химической промышленности в стране-агрессорке.

Он занимается производством сложных химических компонентов, в частности добавок к топливу, техническим химикатам и спецреактивам.

Продукция предприятия используется в авиационной и оборонной промышленности, а также в программах военного и двойного назначения. Поделиться

Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО уничтожила: