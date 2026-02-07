В России горит химический завод после атаки дронов — видео

Утром 7 февраля Минобороны РФ начало утверждать, что российская ПВО якобы смогла обезвредить 82 украинских дрона над разными регионами страны-агрессорки. Под удар попал химический завод в поселке Редкино.
- На территории химзавода возникло сразу несколько очагов возгорания.
- Продукция предприятия используется в авиационной и оборонной промышленности.
"Бавовна" в России 7 февраля — что известно
По словам жителей села Редкино Тверской области, ночью начало греметь большое количество взрывов. Более того, начался масштабный пожар.
Позже стало известно, что под удар попал Редкинский опытный завод.
После попадания дронов по территории предприятия там возникло несколько очагов возгорания.
Также известно, что рядом с атакуемым заводом ощущается химический запах.
Что важно понимать, Редкинский опытный химический завод является одним из крупнейших предприятий химической промышленности в стране-агрессорке.
Он занимается производством сложных химических компонентов, в частности добавок к топливу, техническим химикатам и спецреактивам.
Минобороны РФ утверждает, что российская ПВО уничтожила:
45 дронов — над территорией Волгоградской области,
8 — над территорией Брянской области,
6 — над территорией Ростовской области,
6 — над территорией Саратовской области,
4 — над территорией Орловской области,
4 — над территорией Тверской области,
3 — над территорией Курской области,
1 — над территорией Астраханской области,
1 — над территорией Белгородской области,
1 — над территорией Воронежской области,
1 — над территорией Калужской области,
1 — над территорией Липецкой области,
1 — над территорией Смоленской области.
