Новая массированная атака России на Украину — какие регионы оказались под ударом
Категория
Украина
Дата публикации

Новая массированная атака России на Украину — какие регионы оказались под ударом

Воздушные Силы ВСУ
Россия снова терроризировала почти всю Украину
Read in English
Читати українською

В течение ночи 6-7 февраля российские захватчики совершали воздушное комбинированное нападение на разные области Украины. На этот раз враг атаковал Винницкую, Хмельницкую, Ровенскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую.

Главные тезисы

  • Для новой атаки враг использовал много ракет и дронов.
  • Много взрывов гремели именно в Винницкой области.

Россия снова терроризировала почти всю Украину

Ночью Воздушные силы ВСУ предупредили об атаке дронов на несколько областей Украины.

Чуть позже стало известно, что сразу две группы крылатых ракет направляются на Виннитчину, а еще впоследствии о ракетах курсом на Хмельнитчину и Тернополь, Винницу и Львовщину.

Около 05:00 начали греметь взрывы в Янтаре на Ивано-Франковщине, а также в Виннице.

Глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная официально подтвердила, что Винницкая область находится под массированной воздушной атакой РФ.

В 07:04 российские ракеты летели в Хмельницкую, Тернопольскую, Франковскую и Львовскую области.

Впоследствии местные жители сообщили о взрывах в Ровно. Около 07:20 вражеская крылатая ракета снова пыталась атаковать город.

Впоследствии Воздушные силы сообщили и о движении БпЛА. В частности, во Львовскую, Тернопольскую, Староконстантинов, Бердичи и Кировоградщину.

Около 08:00 в нескольких восточных и центральных областях начались отбои тревоги, однако в западных она все еще продолжается.

