Резкое падение цены золота может уничтожить военную машину Путина

Многолетняя война России против Украины существенно истощила экономику РФ, однако у диктатора Владимира Путина был серьезный козырь, а именно — солидные запасы золота. Именно его продажи увеличили стоимость российских резервов более чем на 200 миллиардов долларов. Однако не так давно ситуация резко изменилась.

Золотой "пузырь" Путина вскоре может лопнуть

За последние четыре года диктатор успел распродать уже 71% золота из Фонда национального благосостояния страны-агрессорки.

Именно это дало ему возможность спасти экономику России от глубокого кризиса.

Более того, продажа золота обеспечивала финансирование военной машины под давлением западных санкций.

Однако на прошлой неделе произошло событие, которое действительно напугало Кремль — цена золота неожиданно обвалилась на 18%.

Путин также не может игнорировать тот факт, что доходы России от экспорта нефти сократились на 24% в 2025 году.

Кроме того, они фактически перешли в режим свободного падения из-за санкций президента США Дональда Трампа против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Главный экономист энергетической компании Argus Дэвид Файф озвучил неприятный прогноз для Путина на фоне последних событий:

Существует потенциальный избыток (нефти — ред.) в 3,5 миллиона баррелей в день. Если ОПЕК не отступит от края пропасти и снова не ограничит добычу, то цена упадет до 30 долларов. Поделиться

По его словам, по всей вероятности, в скором времени российская нефть практически не будет продаваться.