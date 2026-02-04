Різке падіння ціни золота може знищити воєнну машину Путіна

Багаторічна війна Росії проти України суттєво виснажила економіку РФ, однак диктатор Володимир Путін мав серйозний козир, а саме — солідні запаси золота. Саме його продаж збільшило вартість російських резервів на понад 200 мільярдів доларів. Однак нещодавно ситуація різко змінилася.

Золота “бульбашка” Путіна незабаром може лопнути

За останні 4 роки диктатор встиг розпродати вже 71% золота із Фонду національного добробуту країни-агресорки.

Саме це дало йому можливість врятувати економіку Росії від глибої та затяжної кризи.

Ба більше, продаж золота забезпечував фінансування воєнної машини під тиском західних санкцій.

Однак минулого тижня сталася подія, яка є справді тривожною для Кремля — ціна золота неочікувано обвалилася аж на 18%.

Путін також не може ігнорувати той факт, що доходи Росії від експорту нафти скоротилися аж на 24% у 2025 році.

Окрім того, вони фактично перейшли в режим вільного падіння через санкції президента США Дональда Трампа проти компаній "Роснефть" і "Лукойл".

Головний економіст енергетичної компанії Argus Девід Файф озвучив невтішний прогноз для Путіна на тлі останніх подій:

Існує потенційний надлишок (нафти — ред.) у 3,5 мільйона барелів на день. Якщо ОПЕК не відступить від краю прірви і знову не обмежить видобуток, то ціна впаде до 30 доларів. Поширити

За його словами, цілком імовірно, незабаром російська нафта практично не продаватиметься.