Нова масована атака Росії на Україну — які регіони опинилися під ударом

Протягом ночі 6-7 лютого російські загарбники здійснювали повітряний комбінований напад на різні області України. Цього разу ворог атакував Хмельницьку, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську та Львівську.

Росія знову тероризувала майже всю Україну

Уночі Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку дронів на низку областей України.

Трохи пізніше стало відомо, що одразу дві групи крилатих ракет прямують на Вінниччину, а ще згодом про ракети курсом на Хмельниччину та Тернопіль, Вінницю та Львівщину.

Близько 05:00 почали гриміти вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині, а також у Вінниці.

Глава Вінницької ОДА Наталія Заболотна офіційно підтвердила, що Вінницька область перебуває під масованою повітряною атакою РФ.

О 07:04 російські ракети летіли у Хмельницьку, Тернопільську, Франківську та Львівську області.

Згодом місцеві мешканці повідомили про вибухи в Рівному. Близько 07:20 ворожа крилатп ракета знову намагалася атакувати місто.

Згодом, Повітряні сили повідомили і про рух БпЛА. Зокрема, на Львівщину, Тернопільщину, Старокостянтинів, Бердичі і Кіровоградщину. Поширити

Близько 08:00 у кількох східних та центральних областях почались відбої тривоги, проте в західних — небезпека все ще триває.