Нова масована атака Росії на Україну — які регіони опинилися під ударом
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова масована атака Росії на Україну — які регіони опинилися під ударом

Повітряні Сили ЗСУ
Росія знову тероризувала майже всю Україну
Read in English

Протягом ночі 6-7 лютого російські загарбники здійснювали повітряний комбінований напад на різні області України. Цього разу ворог атакував Хмельницьку, Рівненську, Тернопільську, Івано-Франківську та Львівську.

Головні тези:

  • Для нової атаки ворог використав багато ракет і дронів.
  • Чимало вибухів гриміли саме у Вінницькій області.

Росія знову тероризувала майже всю Україну

Уночі Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку дронів на низку областей України.

Трохи пізніше стало відомо, що одразу дві групи крилатих ракет прямують на Вінниччину, а ще згодом про ракети курсом на Хмельниччину та Тернопіль, Вінницю та Львівщину.

Близько 05:00 почали гриміти вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині, а також у Вінниці.

Глава Вінницької ОДА Наталія Заболотна офіційно підтвердила, що Вінницька область перебуває під масованою повітряною атакою РФ.

О 07:04 російські ракети летіли у Хмельницьку, Тернопільську, Франківську та Львівську області.

Згодом місцеві мешканці повідомили про вибухи в Рівному. Близько 07:20 ворожа крилатп ракета знову намагалася атакувати місто.

Згодом, Повітряні сили повідомили і про рух БпЛА. Зокрема, на Львівщину, Тернопільщину, Старокостянтинів, Бердичі і Кіровоградщину.

Близько 08:00 у кількох східних та центральних областях почались відбої тривоги, проте в західних — небезпека все ще триває.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росія перехоплює головні супутники Європи в космосі — експерти
Росія здійснює експансію навіть в космосі
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Різке падіння ціни золота може знищити воєнну машину Путіна
Золота “бульбашка” Путіна незабаром може лопнути
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Я сподіваюся на досягнення миру у 2026 році — Зеленський
France 2
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?