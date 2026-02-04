Росія перехоплює головні супутники Європи в космосі — експерти
Росія здійснює експансію навіть в космосі
Джерело:  Financial Times

Російські космічна апарати "Луч-1" і “Луч-2” неодноразово привертали до себе увагу через підозрілі маневри на орбіті. Європейські фахівці з безпеки після детального аналізу дійшли висновку, що саме вони здійснюють перехоплення ключових супутників Європи в космосі. Це може мати фатальні наслідки.

Головні тези:

  • Серйозна проблема полягає в тому, що командні дані для європейських супутників – не зашифровані.
  • Це означає, що Росія може не лише впливати на їхню роботу, а навіть знищити.

Згідно з даними європейських експертів, російські "Луч-1" і “Луч-2” перехопили повідомлення щонайменше десятка ключових супутників Європи над континентом.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про ризик витоку секретних даних, які передаються супутниками, а й здатність Росії маніпулювати їхніми траєкторіями.

У разі найгіршого сценарію розвитку подій — це може закінчитися падінням європейських супутників.

Спостереження за "Луч-1" і "Луч-2" тривають уже дуже багато років, що дозволяє фахівцям робити точні висновки про їхню злочинну діяльність.

Ці російські космічні апарати здійснювали підозрілі зближення з деякими з головними геостаціонарними супутниками Європи.

Що стосується останніх, то вони функціонують високо над Землею і обслуговують континент, зокрема Британію, а також чималу частину Африки і Близького Сходу.

Свою думку з цього приводу озвучив генерал-майор Міхаель Траут — очільник космічного командування німецьких збройних сил:

Обидва супутники підозрюються у "веденні радіоелектронної розвідки.

