Російські космічна апарати "Луч-1" і “Луч-2” неодноразово привертали до себе увагу через підозрілі маневри на орбіті. Європейські фахівці з безпеки після детального аналізу дійшли висновку, що саме вони здійснюють перехоплення ключових супутників Європи в космосі. Це може мати фатальні наслідки.

Росія здійснює експансію навіть в космосі

Згідно з даними європейських експертів, російські "Луч-1" і “Луч-2” перехопили повідомлення щонайменше десятка ключових супутників Європи над континентом.

Що важливо розуміти, йдеться не лише про ризик витоку секретних даних, які передаються супутниками, а й здатність Росії маніпулювати їхніми траєкторіями.

У разі найгіршого сценарію розвитку подій — це може закінчитися падінням європейських супутників.

Спостереження за "Луч-1" і "Луч-2" тривають уже дуже багато років, що дозволяє фахівцям робити точні висновки про їхню злочинну діяльність.

Ці російські космічні апарати здійснювали підозрілі зближення з деякими з головними геостаціонарними супутниками Європи.

Що стосується останніх, то вони функціонують високо над Землею і обслуговують континент, зокрема Британію, а також чималу частину Африки і Близького Сходу.

Свою думку з цього приводу озвучив генерал-майор Міхаель Траут — очільник космічного командування німецьких збройних сил: