Российские космические аппараты "Луч-1" и "Луч-2" неоднократно привлекали к себе внимание из-за подозрительных маневров на орбите. Европейские специалисты по безопасности после детального анализа пришли к выводу, что именно они осуществляют перехват ключевых спутников Европы в космосе. Это может иметь роковые последствия.
Главные тезисы
- Серьезная проблема заключается в том, что командные данные для европейских спутников не зашифрованы.
- Это означает, что Россия может не только влиять на их работу, но и уничтожить.
Россия осуществляет экспансию даже в космосе
Согласно данным европейских экспертов, российские "Луч-1" и "Луч-2" перехватили сообщения не менее десятка ключевых спутников Европы над континентом.
Что важно понимать, речь идет не только о риске утечки секретных данных, передаваемых спутниками, но и о способности России манипулировать их траекториями.
В случае наихудшего сценария развития событий это может закончиться падением европейских спутников.
Наблюдения за "Луч-1" и "Луч-2" длятся очень много лет, что позволяет специалистам делать точные выводы об их преступной деятельности.
Эти российские космические аппараты совершали подозрительные сближения с некоторыми главными геостационарными спутниками Европы.
Что касается последних, то они функционируют высоко над Землей и обслуживают континент, в частности, Британию, а также немалую часть Африки и Ближнего Востока.
Свое мнение по этому поводу озвучил генерал-майор Михаэль Траут — глава космического командования немецких вооруженных сил:
