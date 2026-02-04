Россия перехватывает главные спутники Европы в космосе — эксперты
Россия перехватывает главные спутники Европы в космосе — эксперты

Россия осуществляет экспансию даже в космосе
Источник:  Financial Times

Российские космические аппараты "Луч-1" и "Луч-2" неоднократно привлекали к себе внимание из-за подозрительных маневров на орбите. Европейские специалисты по безопасности после детального анализа пришли к выводу, что именно они осуществляют перехват ключевых спутников Европы в космосе. Это может иметь роковые последствия.

  • Серьезная проблема заключается в том, что командные данные для европейских спутников не зашифрованы.
  • Это означает, что Россия может не только влиять на их работу, но и уничтожить.

Россия осуществляет экспансию даже в космосе

Согласно данным европейских экспертов, российские "Луч-1" и "Луч-2" перехватили сообщения не менее десятка ключевых спутников Европы над континентом.

Что важно понимать, речь идет не только о риске утечки секретных данных, передаваемых спутниками, но и о способности России манипулировать их траекториями.

В случае наихудшего сценария развития событий это может закончиться падением европейских спутников.

Наблюдения за "Луч-1" и "Луч-2" длятся очень много лет, что позволяет специалистам делать точные выводы об их преступной деятельности.

Эти российские космические аппараты совершали подозрительные сближения с некоторыми главными геостационарными спутниками Европы.

Что касается последних, то они функционируют высоко над Землей и обслуживают континент, в частности, Британию, а также немалую часть Африки и Ближнего Востока.

Свое мнение по этому поводу озвучил генерал-майор Михаэль Траут — глава космического командования немецких вооруженных сил:

Оба спутника подозреваются в ведении радиоэлектронной разведки.

