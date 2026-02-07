Я сподіваюся на досягнення миру у 2026 році — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Я сподіваюся на досягнення миру у 2026 році — Зеленський

France 2
Зеленський
Read in English

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік.

Головні тези:

  • Президент України Володимир Зеленський висловив надію на досягнення миру з Росією у 2026 році.
  • Для України війна залишається питанням виживання держави, але дипломатичний шлях закінчення війни є можливим.

Зеленський сподівається на мир з Росією у 2026 році

Війна для України залишається питанням виживання держави, однак дипломатичний шлях завершення конфлікту все ще розглядається як можливий. При цьому терміни досягнення миру оцінюються як відносно стислі.

У контексті цього Володимир Зеленський повідомив, що нинішня війна має для України екзистенціальний характер, оскільки безпосередньо зачіпає існування країни як незалежної держави.

Якщо ми програємо цю війну, ми втратимо незалежність нашої країни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він підкреслив, що втрата суверенітету і можливе поглинання Росією стали б катастрофічними для українців.

При цьому президент висловив упевненість, що подібний сценарій не реалізується. Водночас він наголосив на надії на дипломатичне завершення війни.

Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік.

