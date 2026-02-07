Я сподіваюся на досягнення миру у 2026 році — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на досягнення миру у війні з Росією менш ніж за рік.
Головні тези:
- Президент України Володимир Зеленський висловив надію на досягнення миру з Росією у 2026 році.
- Для України війна залишається питанням виживання держави, але дипломатичний шлях закінчення війни є можливим.
Зеленський сподівається на мир з Росією у 2026 році
Війна для України залишається питанням виживання держави, однак дипломатичний шлях завершення конфлікту все ще розглядається як можливий. При цьому терміни досягнення миру оцінюються як відносно стислі.
У контексті цього Володимир Зеленський повідомив, що нинішня війна має для України екзистенціальний характер, оскільки безпосередньо зачіпає існування країни як незалежної держави.
Він підкреслив, що втрата суверенітету і можливе поглинання Росією стали б катастрофічними для українців.
При цьому президент висловив упевненість, що подібний сценарій не реалізується. Водночас він наголосив на надії на дипломатичне завершення війни.
Я сподіваюся, що мир буде досягнуто менш ніж за рік.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-