Зеленський розкрив офіційну кількість загиблих українських бійців у війні проти РФ
Зеленський розкрив офіційну кількість загиблих українських бійців у війні проти РФ

France 2
Зеленський

Серед загиблих воїнів — як кадрові військові, так і мобілізовані.

Головні тези:

  • Офіційно на війні проти Росії загинули 55 тисяч українських військових.
  • Зеленський наголосив на великій кількості зниклих безвісти осіб у результатах війни.
  • У лютому 2025 року було оголошено про 46 тисяч загиблих та 380 тисяч поранених захисників.

На війні проти Росії офіційно загинули 55 тисяч українських військових

Президент України Володимир Зеленський розкрив офіційну кількість загиблих на війні українських захисників.

Про це він розповів в інтервʼю французькому телеканалу France 2.

В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський зазначив, що є "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".

У лютому 2025 року в інтервʼю американським медіа президент казав, що загиблими офіційно вважалися 46 тисяч військових.

Також на той момент були дані про 380 тисяч поранених захисників.

