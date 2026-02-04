Зеленський розкрив офіційну кількість загиблих українських бійців у війні проти РФ

Серед загиблих воїнів — як кадрові військові, так і мобілізовані.

На війні проти Росії офіційно загинули 55 тисяч українських військових

Президент України Володимир Зеленський розкрив офіційну кількість загиблих на війні українських захисників.

Про це він розповів в інтервʼю французькому телеканалу France 2.

В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих солдатів, чи то кадрових, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський зазначив, що є "велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти".

У лютому 2025 року в інтервʼю американським медіа президент казав, що загиблими офіційно вважалися 46 тисяч військових.

Також на той момент були дані про 380 тисяч поранених захисників.