Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що після першого дня тристоронніх переговорів Україна очікує "найближчим часом" на обмін військовополоненими.
Головні тези:
- Україна очікує на новий обмін військовополоненими з Росією після переговорів у тристоронному форматі.
- Обговоренню результатів зустрічей в Абу-Дабі та контактів з американською стороною передував Зеленський у своєму зверненні.
- Зеленський акцентує на важливості гуманітарного аспекту обміну військовополоненими та необхідності повернення полонених додому.
Буде новий обмін полоненими з РФ — Зеленський
Про це він повідомив у вечірньому зверненні 4 лютого.
За словами Зеленського, українська делегація доповіла про результати зустрічей у тристоронньому форматі в Абу-Дабі та контакти з американською стороною.
Окремо Зеленський наголосив на очікуванні важливого гуманітарного результату переговорів.
Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому.
Президент додав, що позиція України залишається незмінною — війну потрібно завершувати реально, а Росія має бути готовою до цього під тиском міжнародних партнерів та реальних безпекових гарантій.
