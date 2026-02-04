Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими з Росією

Володимир Зеленський
Зеленський
Read in English

Президент Володимир Зеленський заявив, що після першого дня тристоронніх переговорів Україна очікує "найближчим часом" на обмін військовополоненими.

Головні тези:

  • Україна очікує на новий обмін військовополоненими з Росією після переговорів у тристоронному форматі.
  • Обговоренню результатів зустрічей в Абу-Дабі та контактів з американською стороною передував Зеленський у своєму зверненні.
  • Зеленський акцентує на важливості гуманітарного аспекту обміну військовополоненими та необхідності повернення полонених додому.

Буде новий обмін полоненими з РФ — Зеленський

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 4 лютого.

За словами Зеленського, українська делегація доповіла про результати зустрічей у тристоронньому форматі в Абу-Дабі та контакти з американською стороною.

Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окремо Зеленський наголосив на очікуванні важливого гуманітарного результату переговорів.

Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому.

Президент додав, що позиція України залишається незмінною — війну потрібно завершувати реально, а Росія має бути готовою до цього під тиском міжнародних партнерів та реальних безпекових гарантій.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський завдав санкційного удару по тіньовому флоту РФ
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Реально досягти достойного і тривалого миру — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський пояснив, як Путін обдурив Трампа
Володимир Зеленський
Зеленський розкрив підлий план Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?