Зеленський анонсував новий обмін військовополоненими з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що після першого дня тристоронніх переговорів Україна очікує "найближчим часом" на обмін військовополоненими.

Буде новий обмін полоненими з РФ — Зеленський

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 4 лютого.

За словами Зеленського, українська делегація доповіла про результати зустрічей у тристоронньому форматі в Абу-Дабі та контакти з американською стороною.

Ми обговорили проміжні підсумки перемовин у цей день. Продовжать завтра. Володимир Зеленський Президент України

Окремо Зеленський наголосив на очікуванні важливого гуманітарного результату переговорів.

Також буде вагомий крок: ми очікуємо найближчим часом обмін військовополонених. Треба повертати полонених додому.

Президент додав, що позиція України залишається незмінною — війну потрібно завершувати реально, а Росія має бути готовою до цього під тиском міжнародних партнерів та реальних безпекових гарантій.