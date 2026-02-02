Реально досягти достойного і тривалого миру — Зеленський
Реально досягти достойного і тривалого миру — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Ця зустріч пройде найближчим часом, 4-5 лютого.

Головні тези:

  • Президент Зеленський акцентує на реальних можливостях досягнення тривалого миру в Україні.
  • Українська делегація готова до конструктивних перемовин з американськими партнерами.

Зеленський вірить у достойний і тривалий мир для України

На нараді були майже всі учасники переговорної команди: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.

Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання. Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру.

Зеленський вважає, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку.

Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати. Дякую всім у світі, хто допомагає. Слава Україні!

