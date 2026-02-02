Реально досягти достойного і тривалого миру — Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів нараду з українською переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей. Ця зустріч пройде найближчим часом, 4-5 лютого.
Головні тези:
- Президент Зеленський акцентує на реальних можливостях досягнення тривалого миру в Україні.
- Українська делегація готова до конструктивних перемовин з американськими партнерами.
Зеленський вірить у достойний і тривалий мир для України
На нараді були майже всі учасники переговорної команди: Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.
Зеленський вважає, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічному розвитку.
