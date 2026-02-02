Реально достичь достойного и продолжительного мира — Зеленский
Реально достичь достойного и продолжительного мира — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Эта встреча пройдет в ближайшее время, 4-5 февраля.

Главные тезисы

  • Президент Зеленский акцентирует внимание на возможности достижения длительного мира в Украине.
  • Украинская делегация готова к конструктивным переговорам с американскими партнерами.
  • Зеленский считает, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов.

Зеленский верит в достойный и продолжительный мир для Украины

На совещании были почти все участники переговорной команды Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также примет участие в переговорах.

Согласил команде рамки разговора и конкретные задачи. Украинская делегация также будет иметь двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам. Мы считаем, что реально достичь достойного и продолжительного мира.

Зеленский считает, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитывает на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию.

Рассчитываем и на то, что американская сторона может быть и дальше решительной в обеспечении необходимых условий для диалога. Мероприятия по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату. Войну нужно завершать. Спасибо всем в мире, кто помогает. Слава Украине!

