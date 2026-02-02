Реально достичь достойного и продолжительного мира — Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч. Эта встреча пройдет в ближайшее время, 4-5 февраля.
Главные тезисы
- Президент Зеленский акцентирует внимание на возможности достижения длительного мира в Украине.
- Украинская делегация готова к конструктивным переговорам с американскими партнерами.
- Зеленский считает, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов.
Зеленский верит в достойный и продолжительный мир для Украины
На совещании были почти все участники переговорной команды Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Сергей Кислица, Андрей Гнатов, Александр Бевз. Давид Арахамия также примет участие в переговорах.
Зеленский считает, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов, и рассчитывает на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию.
