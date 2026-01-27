Зеленский определил год для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в Европейский Союз должно состояться уже в 2027 году.

Зеленский хочет видеть Украину в ЕС уже в 2027 году

Об этом он сообщил во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.

Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасному, технологическому и экономическому вкладу. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, также в центре внимания сторон находилась энергетическая ситуация в Украине.

Зеленский обратил внимание на то, что Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла.