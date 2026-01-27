Зеленский определил год для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вступление Украины в Европейский Союз должно состояться уже в 2027 году.
Главные тезисы
- Зеленский рассчитывает на поддержку союзников в процессе реализации этого плана.
- Он подчеркнул, что это выгодно не только Украине, но и ЕС.
Зеленский хочет видеть Украину в ЕС уже в 2027 году
Об этом он сообщил во время разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.
На этом фоне Владимир Зеленский подчеркнул, что вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нашей страны, но и для всей Европы.
По словам главы государства, также в центре внимания сторон находилась энергетическая ситуация в Украине.
Зеленский обратил внимание на то, что Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-