Зеленський визначив рік для вступу України в ЄС

Володимир Зеленський
Зеленський хоче бачити Україну в ЄС уже в 2027 році
Президент України Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу повинен відбутися уже в 2027 році.

Головні тези:

  • Зеленський розраховує на підтримку союзників у процесі реалізації цього плану.
  • Він наголосив, що це вигідно не лише для України, а й для ЄС.

Про це він повідомив під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нашої країни, а й для всієї Європи.

Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік — і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів.

За словами глави держави, також у центрі уваги сторін була енергетична ситуація в Україні.

Зеленський звернув увагу на те, що Росія щоденно завдає ударів по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла.

Дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору. Дякую! Обговорили й інші способи підтримки нашої енергосистеми, — зазначив президент.

