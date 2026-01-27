Зеленський визначив рік для вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу повинен відбутися уже в 2027 році.
Головні тези:
- Зеленський розраховує на підтримку союзників у процесі реалізації цього плану.
- Він наголосив, що це вигідно не лише для України, а й для ЄС.
Зеленський хоче бачити Україну в ЄС уже в 2027 році
Про це він повідомив під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.
На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нашої країни, а й для всієї Європи.
За словами глави держави, також у центрі уваги сторін була енергетична ситуація в Україні.
Зеленський звернув увагу на те, що Росія щоденно завдає ударів по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-