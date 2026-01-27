Зеленський визначив рік для вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу повинен відбутися уже в 2027 році.

Зеленський хоче бачити Україну в ЄС уже в 2027 році

Про це він повідомив під час розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

На цьому тлі Володимир Зеленський наголосив, що вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нашої країни, а й для всієї Європи.

Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату — 2027 рік — і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, також у центрі уваги сторін була енергетична ситуація в Україні.

Зеленський звернув увагу на те, що Росія щоденно завдає ударів по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла.