День памʼять жертв Голокосту. Зеленський звернувся до українців та світу

27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу — одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів. Саме тому сьогодні перзидент України Володимир Зеленський закликав український народ та весь світ до єднання, щоб зло не змогло здійснити реванш.
Головні тези:
- 27 січня 1945 року воїни 1-го Українського фронту звільнили останніх в’язнів Аушвіцу.
- Саме тоді світ дізнався правду про конвеєр смерті, що забрав життя 6 мільйонів євреїв.
Зеленський ушанував пам’ять жертв Голокосту
На переконання українського лідера, коли ненависть проти одного народу не зупиняється — іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.
На цьому тлі глава держави закликав союзників та всі демократичні країни дати відсіч терору та злочинам проти людства.
Зеленський переконаний, що лише єднання може врятувати від масштабних катастроф.
