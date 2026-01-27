День памʼять жертв Голокосту. Зеленський звернувся до українців та світу

27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу — одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів. Саме тому сьогодні перзидент України Володимир Зеленський закликав український народ та весь світ до єднання, щоб зло не змогло здійснити реванш.

Зеленський ушанував пам’ять жертв Голокосту

На переконання українського лідера, коли ненависть проти одного народу не зупиняється — іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Сьогодні світ вшановує памʼять жертв Голокосту — мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків. Мільйонів євреїв, яких убили нацисти. На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом. Володимир Зеленський Президент України

На цьому тлі глава держави закликав союзників та всі демократичні країни дати відсіч терору та злочинам проти людства.

Зеленський переконаний, що лише єднання може врятувати від масштабних катастроф.