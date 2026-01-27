День памʼять жертв Голокосту. Зеленський звернувся до українців та світу
Володимир Зеленський
27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу — одного з найстрашніших нацистських концентраційних таборів. Саме тому сьогодні перзидент України Володимир Зеленський закликав український народ та весь світ до єднання, щоб зло не змогло здійснити реванш.

Головні тези:

  • 27 січня 1945 року воїни 1-го Українського фронту звільнили останніх в’язнів Аушвіцу.
  • Саме тоді світ дізнався правду про конвеєр смерті, що забрав життя 6 мільйонів євреїв.

На переконання українського лідера, коли ненависть проти одного народу не зупиняється — іншим не можна залишатись байдужими та стояти осторонь.

Сьогодні світ вшановує памʼять жертв Голокосту — мільйонів безневинно вбитих дітей, жінок і чоловіків. Мільйонів євреїв, яких убили нацисти. На жаль, байдужість інших багато в чому сприяла цій катастрофі. Але все ж таки світ обʼєднався, щоб розбити нацистів і здобути перемогу над цим злом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На цьому тлі глава держави закликав союзників та всі демократичні країни дати відсіч терору та злочинам проти людства.

Зеленський переконаний, що лише єднання може врятувати від масштабних катастроф.

Кожен у світі, хто справді цінує спокій і мир, повинен цінувати їх не тільки для себе, повинен робити все можливе, щоб більше ніколи ненависть не перемогла, щоб кожен, хто її поширює, завжди знав, що неодмінно програє.Вічна памʼять усім жертвам Голокосту!

