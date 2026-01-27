Четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці на Черкащині

У Черкаській області під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Внаслідок стрілянини були смертельно поранені 4 поліцейських.
Головні тези:
- Вдалося вижити старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку, він отримав поранення.
- Вбивцю поліцейських встигли ліквідувати.
Вбивця розстріляв поліцейських на Черкащині
Трагічну звістку сповістив голова Національної поліції України Іван Вигівській.
Він офіційно підтвердив, що від куль злочинця загинули:
Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.
Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.
Варто також зазначити, що спецпризначенці поліції встигли ліквідувати вбивцю.
