Четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці на Черкащині
Четверо поліцейських загинули під час затримання вбивці на Черкащині

Національна поліція України
Вбивця розстріляв поліцейських на Черкащині

У Черкаській області під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Внаслідок стрілянини були смертельно поранені 4 поліцейських.

Головні тези:

  • Вдалося вижити старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку, він отримав поранення.
  • Вбивцю поліцейських встигли ліквідувати.

Вбивця розстріляв поліцейських на Черкащині

Трагічну звістку сповістив голова Національної поліції України Іван Вигівській.

Не описати словами біль цієї втрати… Четверо поліцейських віддали свої життя, аби вбивця більше ніколи не зміг посягнути на життя мирних людей. Це страшна ціна, яку заплатили ті, хто до останнього залишався у строю.

Іван Вигівський

Іван Вигівський

Голова Нацполіції України

Він офіційно підтвердив, що від куль злочинця загинули:

  • Командир взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.

  • Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.

  • Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.

  • Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Варто також зазначити, що спецпризначенці поліції встигли ліквідувати вбивцю.

