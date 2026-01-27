Понад 500 населених пунктів України знеструмлені через негоду
Понад 500 населених пунктів України знеструмлені через негоду

Негода спровокувала погіршення ситуації з електропостачанням
Джерело:  Укренерго

Як повідомляє “Укренерго”, станом на ранок 27 січня негода повністю або частково знеструмила понад 500 населених пунктів у семи областях України. Окрім того, наголошується, що споживання електроенергії знову збільшилося.

Головні тези:

  • В усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
  • Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. 

Негода спровокувала погіршення ситуації з електропостачанням

В “Укренерго” звертають увагу на те, що сильна ожеледь зумовлює обмерзання ліній електропередачі.

На тлі різкого погіршення погодних умов повністю або частково були знеструмлені понад 500 населених пунктів у семи областях:

  • Вінницькій,

  • Тернопільській,

  • Хмельницькій,

  • Чернівецькій,

  • Кіровоградській,

  • Сумській,

  • Київській.

Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення абонентів відбуватиметься після відновлення пошкоджених ліній.

Окрім того, не вщухають російські атаки на енергетичну інфраструктуру різних регіонів україни.

Станом на ранок відомо про нові знеструмлення на Харківщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Внаслідок російських обстрілів – у всіх регіонах наразі застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

також вказано, що в деяких областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Слідкуйте за новинами на сторінках своїх обленерго.

