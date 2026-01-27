Понад 500 населених пунктів України знеструмлені через негоду

Як повідомляє “Укренерго”, станом на ранок 27 січня негода повністю або частково знеструмила понад 500 населених пунктів у семи областях України. Окрім того, наголошується, що споживання електроенергії знову збільшилося.
Головні тези:
- В усіх регіонах зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні.
- Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами.
Негода спровокувала погіршення ситуації з електропостачанням
В “Укренерго” звертають увагу на те, що сильна ожеледь зумовлює обмерзання ліній електропередачі.
На тлі різкого погіршення погодних умов повністю або частково були знеструмлені понад 500 населених пунктів у семи областях:
Вінницькій,
Тернопільській,
Хмельницькій,
Чернівецькій,
Кіровоградській,
Сумській,
Київській.
Окрім того, не вщухають російські атаки на енергетичну інфраструктуру різних регіонів україни.
Станом на ранок відомо про нові знеструмлення на Харківщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині.
також вказано, що в деяких областях вимушено застосовані аварійні знеструмлення, які будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Слідкуйте за новинами на сторінках своїх обленерго.
