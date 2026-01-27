Українські бійці уразили 3 пункти управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських військ розгромили район зосередження особового складу ворога, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1434 день повномасштабної війни Росії проти України.
- 26 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 27 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 235 880 (+820) осіб;
танків — 11 609 (+1) од;
бойових броньованих машин — 23 954 (+3) од;
артилерійських систем — 36 691 (+47) од;
РСЗВ — 1 628 (+2) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 116 712 (+899) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 76 025 (+119) од.
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 — з реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-