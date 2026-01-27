Українські бійці уразили 3 пункти управління БпЛА армії РФ
Українські бійці уразили 3 пункти управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ
Українські бійці уразили 3 пункти управління БпЛА армії РФ
Read in English

Генштаб ЗСУ звітує, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія українських військ розгромили район зосередження особового складу ворога, три пункти управління БпЛА, реактивну систему залпового вогню та пункт управління російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1434 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • 26 січня на фронті відбулося 103 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 27 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 235 880 (+820) осіб;

  • танків — 11 609 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 23 954 (+3) од;

  • артилерійських систем — 36 691 (+47) од;

  • РСЗВ — 1 628 (+2) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 116 712 (+899) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 76 025 (+119) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 99 авіаційних ударів, скинувши 227 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 7462 дрони-камікадзе та здійснили 3838 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 74 — з реактивних систем залпового вогню.

