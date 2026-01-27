Украинские бойцы поразили 3 пункта управления БПЛА армии РФ

Генштаб ВСУ отчитывается, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских войск разгромили район сосредоточения личного состава врага, три пункта управления БПЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1434 день полномасштабной войны России против Украины.
- 26 января на фронте произошло 103 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 27 января 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 235 880 (+820) человек;
танков — 11 609 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 23 954 (+3) ед;
артиллерийских систем — 36 691 (+47) ед;
РСЗО — 1 628 (+2) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 116 712 (+899) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 76025 (+119) ед.
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и произвели 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.
