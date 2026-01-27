Украинские бойцы поразили 3 пункта управления БПЛА армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы поразили 3 пункта управления БПЛА армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 27 января 2026 года
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ отчитывается, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия украинских войск разгромили район сосредоточения личного состава врага, три пункта управления БПЛА, реактивную систему залпового огня и пункт управления российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1434 день полномасштабной войны России против Украины.
  • 26 января на фронте произошло 103 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 27 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 235 880 (+820) человек;

  • танков — 11 609 (+1) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 954 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 36 691 (+47) ед;

  • РСЗО — 1 628 (+2) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 116 712 (+899) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 76025 (+119) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и произвели 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массированно атаковала Одессу — пострадали десятки человек
Одесса снова попала под удар России
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 135 дронов во время воздушного нападения РФ
Воздушные Силы ВСУ
Новая атака РФ на Украину - какие последствия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум касательно Донбасса — инсайдеры
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?