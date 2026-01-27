Более 500 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды
Более 500 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды

Непогода спровоцировала ухудшение ситуации с электроснабжением
Источник:  Укрэнерго

Как сообщает "Укрэнерго", по состоянию на утро 27 января непогода полностью или частично обесточила более 500 населенных пунктов в семи областях Украины. Кроме того, указано, что потребление электроэнергии снова увеличилось.

Главные тезисы

  • Во всех регионах сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.
  • Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов.

В "Укрэнерго" обращают внимание на то, что сильный гололед обуславливает обледенение линий электропередачи.

На фоне резкого ухудшения погодных условий полностью или частично были обесточены более 500 населенных пунктов в семи областях:

  • Винницкой,

  • Тернопольской,

  • Хмельницкой,

  • Черновицкой,

  • Кировоградской,

  • Сумской,

  • Киевской.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Заживление абонентов будет происходить после восстановления поврежденных линий.

Кроме того, не прекращаются российские атаки на энергетическую инфраструктуру разных регионов Украины.

По состоянию на утро известно о новых обесточениях в Харьковской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В результате российских обстрелов — во всех регионах применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Также указано, что в некоторых областях вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Следите за новостями на страницах своих облэнерго.

