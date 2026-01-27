Более 500 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды

Как сообщает "Укрэнерго", по состоянию на утро 27 января непогода полностью или частично обесточила более 500 населенных пунктов в семи областях Украины. Кроме того, указано, что потребление электроэнергии снова увеличилось.

Непогода спровоцировала ухудшение ситуации с электроснабжением

В "Укрэнерго" обращают внимание на то, что сильный гололед обуславливает обледенение линий электропередачи.

На фоне резкого ухудшения погодных условий полностью или частично были обесточены более 500 населенных пунктов в семи областях:

Винницкой,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Черновицкой,

Кировоградской,

Сумской,

Киевской.

Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы. Заживление абонентов будет происходить после восстановления поврежденных линий. Поделиться

Кроме того, не прекращаются российские атаки на энергетическую инфраструктуру разных регионов Украины.

По состоянию на утро известно о новых обесточениях в Харьковской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В результате российских обстрелов — во всех регионах применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Поделиться

Также указано, что в некоторых областях вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.