Более 500 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды

Как сообщает "Укрэнерго", по состоянию на утро 27 января непогода полностью или частично обесточила более 500 населенных пунктов в семи областях Украины. Кроме того, указано, что потребление электроэнергии снова увеличилось.
Главные тезисы
- Во всех регионах сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении.
- Пожалуйста, максимально ограничьте использование мощных электроприборов.
Непогода спровоцировала ухудшение ситуации с электроснабжением
В "Укрэнерго" обращают внимание на то, что сильный гололед обуславливает обледенение линий электропередачи.
На фоне резкого ухудшения погодных условий полностью или частично были обесточены более 500 населенных пунктов в семи областях:
Винницкой,
Тернопольской,
Хмельницкой,
Черновицкой,
Кировоградской,
Сумской,
Киевской.
Кроме того, не прекращаются российские атаки на энергетическую инфраструктуру разных регионов Украины.
По состоянию на утро известно о новых обесточениях в Харьковской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.
Также указано, что в некоторых областях вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Следите за новостями на страницах своих облэнерго.
