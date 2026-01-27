Четверо полицейских погибли во время задержания убийцы в Черкасской области
Четверо полицейских погибли во время задержания убийцы в Черкасской области

Убийца расстрелял полицейских в Черкасской области
В Черкасской области во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате стрельбы были смертельно ранены 4 полицейских.

  • Удалось выжить старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку, он получил ранения.
  • Убийцу полицейских успели ликвидировать.

Убийца расстрелял полицейских в Черкасской области

Трагическое известие сообщил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Не описать словами боль этой потери… Четверо полицейских отдали свою жизнь, чтобы убийца больше никогда не смог посягнуть на жизнь мирных людей. Это страшная цена, которую заплатили те, кто до последнего оставался в строю.

Иван Выговский

Иван Выговский

Глава Нацполиции Украины

Он официально подтвердил, что от пуль преступника погибли:

  • Командир взвода №1 роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;

  • Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;

  • Инспектор взвода №1 роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинко;

  • Полицейский офицер общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.

Следует также отметить, что спецназовцы полиции успели ликвидировать убийцу.

