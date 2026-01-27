Четверо полицейских погибли во время задержания убийцы в Черкасской области

В Черкасской области во время задержания фигуранта, разыскиваемого за совершение убийства, он открыл прицельный огонь по правоохранителям. В результате стрельбы были смертельно ранены 4 полицейских.
Главные тезисы
- Удалось выжить старшему лейтенанту полиции Александру Шпаку, он получил ранения.
- Убийцу полицейских успели ликвидировать.
Убийца расстрелял полицейских в Черкасской области
Трагическое известие сообщил председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Он официально подтвердил, что от пуль преступника погибли:
Командир взвода №1 роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Сергей Сафронов;
Заместитель командира роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, участник боевых действий, майор полиции Александр Флоринский;
Инспектор взвода №1 роты полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области, старший лейтенант полиции Денис Половинко;
Полицейский офицер общества сектора взаимодействия с общинами отдела превенции Черкасского районного управления полиции, участник боевых действий, майор полиции Владимир Бойко.
Следует также отметить, что спецназовцы полиции успели ликвидировать убийцу.
