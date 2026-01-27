Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами в Одессе

По состоянию на 12:00 27 января известно о по меньшей мере одном погибшем человеке в результате массированной атаки российских захватчиков в Одессу.
Главные тезисы
- Россия атаковала Одессу более 50 дронами.
- Известно о десятках раненых людей, среди них есть дети.
Атака РФ на Одессу — известно о первой жертве
О последствиях новой российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.
По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, ведь под завалами могут быть еще люди.
На новую атаку России на Одессу уже отреагировал глава государства Владимир Зеленский:
Президент также сообщил, что один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-