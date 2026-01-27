Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами в Одессе
Категория
Украина
Дата публикации

Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами в Одессе

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Атака РФ на Одессу — известно о первой жертве
Read in English
Читати українською

По состоянию на 12:00 27 января известно о по меньшей мере одном погибшем человеке в результате массированной атаки российских захватчиков в Одессу.

Главные тезисы

  • Россия атаковала Одессу более 50 дронами.
  • Известно о десятках раненых людей, среди них есть дети.

Атака РФ на Одессу — известно о первой жертве

О последствиях новой российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе под завалами было обнаружено тело мужчины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Глава Одесской МВА

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, ведь под завалами могут быть еще люди.

На новую атаку России на Одессу уже отреагировал глава государства Владимир Зеленский:

Жесткая атака ударными беспилотниками по Одессе. Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени – энергетика и обычные гражданские объекты. От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. На сегодня известно о десятках раненых людей, среди них есть дети.

Президент также сообщил, что один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выдвинул Зеленскому ультиматум касательно Донбасса — инсайдеры
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Когда Россия нападет на НАТО — прогноз генерала Функе
Генерал Функе активно готовит Германию к войне
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 500 населенных пунктов Украины обесточены из-за непогоды
Непогода спровоцировала ухудшение ситуации с электроснабжением

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?