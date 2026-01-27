Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами в Одессе

По состоянию на 12:00 27 января известно о по меньшей мере одном погибшем человеке в результате массированной атаки российских захватчиков в Одессу.

Атака РФ на Одессу — известно о первой жертве

О последствиях новой российской атаки сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Во время поисково-спасательных работ на месте попадания в Пересыпском районе под завалами было обнаружено тело мужчины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сергей Лысак Глава Одесской МВА

По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, ведь под завалами могут быть еще люди.

На новую атаку России на Одессу уже отреагировал глава государства Владимир Зеленский:

Жесткая атака ударными беспилотниками по Одессе. Более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени – энергетика и обычные гражданские объекты. От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. На сегодня известно о десятках раненых людей, среди них есть дети. Поделиться

Президент также сообщил, что один из российских дронов попал по молитвенному дому христиан евангельской веры.