Когда Россия нападет на НАТО — прогноз генерала Функе
Когда Россия нападет на НАТО — прогноз генерала Функе

Генерал Функе активно готовит Германию к войне
Read in English
Читати українською
Источник:  The Times

Как считает руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе, Россия может начать войну против НАТО в течение двух-трех лет, а его страна окажется в эпицентре боевых действий.

Главные тезисы

  • НАТО может столкнуться с большим количеством проблем в случае вторжения России.
  • Германия уже делает все возможное для их решения.

Генерал Функе активно готовит Германию к войне

Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии готовится к разным сценариям развития событий, в том числе и к наихудшим.

По его словам, если вторжение России на территорию НАТО все-таки произойдет, то одним из ключевых вызовов для Альянса станет именно логистика.

Функе не скрывает, что довольно сложно будет переправить десятки тысяч солдат союзников на передовую, в то время как главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак и, возможно, ракетных ударов большой дальности.

Еще одной серьезной проблемой может стать колоссальное количество раненых.

В то время как в Афганистане я имел, к сожалению, большое, но управляемое количество раненых, теперь мне приходится планировать возможность получения тысячи раненых в день.

Геральд Функе

Геральд Функе

Руководитель командования поддержки вооруженных сил Германии

Он также подчеркнул, что очень важно сохранить Германию как логистический центр.

Потери армии РФ по состоянию на 27 января 2026 года

