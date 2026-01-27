Когда Россия нападет на НАТО — прогноз генерала Функе

Как считает руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе, Россия может начать войну против НАТО в течение двух-трех лет, а его страна окажется в эпицентре боевых действий.
Главные тезисы
- НАТО может столкнуться с большим количеством проблем в случае вторжения России.
- Германия уже делает все возможное для их решения.
Генерал Функе активно готовит Германию к войне
Руководитель Командования поддержки вооруженных сил Германии готовится к разным сценариям развития событий, в том числе и к наихудшим.
По его словам, если вторжение России на территорию НАТО все-таки произойдет, то одним из ключевых вызовов для Альянса станет именно логистика.
Функе не скрывает, что довольно сложно будет переправить десятки тысяч солдат союзников на передовую, в то время как главные автомобильные и железнодорожные маршруты могут оказаться поврежденными в результате российских саботажей, кибератак и, возможно, ракетных ударов большой дальности.
Еще одной серьезной проблемой может стать колоссальное количество раненых.
Он также подчеркнул, что очень важно сохранить Германию как логистический центр.
