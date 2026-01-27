Коли Росія нападе на НАТО — прогноз генерала Функе

Як вважає керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе, Росія може розпочати війну проти НАТО протягом двох-трьох років, а його країна опиниться в епіцентрі бойових дій.
Головні тези:
- НАТО може стикнутися з великою кількістю проблем у разі вторгнення Росії.
- Німеччина уже робить все можливе, для їхнього вирішення.
Генерал Функе активно готує Німеччину до війни
Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до найгірших.
За його словами, якщо вторгнення Росію на територію НАТО все-таки станеться, то одним з ключових викликів для Альянсу стане саме логістика.
Функе не приховує, що доволі складно буде переправити десятки тисяч солдатів союзників на передову в той час, як головні автомобільні та залізничні маршрути можуть виявлятися пошкодженими внаслідок російських саботажів, кібератак і, можливо, ракетних ударів великої дальності.
Ще однією серйозною проблемою може стати колосальна кількість поранених.
Він також наголосив, що вкрай важливо зберегти Німеччину як логістичний центр.
