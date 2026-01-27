Коли Росія нападе на НАТО — прогноз генерала Функе
Коли Росія нападе на НАТО — прогноз генерала Функе

Функе
Джерело:  The Times

Як вважає керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе, Росія може розпочати війну проти НАТО протягом двох-трьох років, а його країна опиниться в епіцентрі бойових дій.

Головні тези:

  • НАТО може стикнутися з великою кількістю проблем у разі вторгнення Росії.
  • Німеччина уже робить все можливе, для їхнього вирішення.

Генерал Функе активно готує Німеччину до війни

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до найгірших.

За його словами, якщо вторгнення Росію на територію НАТО все-таки станеться, то одним з ключових викликів для Альянсу стане саме логістика.

Функе не приховує, що доволі складно буде переправити десятки тисяч солдатів союзників на передову в той час, як головні автомобільні та залізничні маршрути можуть виявлятися пошкодженими внаслідок російських саботажів, кібератак і, можливо, ракетних ударів великої дальності.

Ще однією серйозною проблемою може стати колосальна кількість поранених.

У той час, як в Афганістані я мав, на жаль, велику, але керовану кількість поранених, тепер мені доводиться планувати можливість отримання тисячі поранених на день.

Геральд Функе

Він також наголосив, що вкрай важливо зберегти Німеччину як логістичний центр.

