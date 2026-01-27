Рятувальники виявили загиблого чоловіка під завалами в Одесі
Категорія
Україна
Дата публікації

Рятувальники виявили загиблого чоловіка під завалами в Одесі

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Атака РФ на Одесу - відомо про першу жертву

Станом на 12:00 27 січня відомо про щонайменше одну загиблу людину внаслідок масованої атаки російських загарбників на Одесу.

Головні тези:

  • Росія атакувала Одесу понад 50 дронами.
  • Відомо про десятки поранених людей, серед них є діти. 

Атака РФ на Одесу — відомо про першу жертву

Про наслідки нової російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Одеської МВА

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають досі, адже під завалами ще можуть бути люди.

На нову атаку Росії на Одесу уже відреагував глава держави Володимир Зеленський:

Жорстка атака ударними безпілотниками по Одесі. Понад 50 дронів випустили росіяни по місту, і головні мішені — енергетика та звичайні цивільні обʼєкти. Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти.

Президент також повідомив, що один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув Зеленському ультиматум щодо Донеччини — інсайдери
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Коли Росія нападе на НАТО — прогноз генерала Функе
Функе
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Понад 500 населених пунктів України знеструмлені через негоду
Негода спровокувала погіршення ситуації з електропостачанням

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?