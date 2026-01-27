Рятувальники виявили загиблого чоловіка під завалами в Одесі

Станом на 12:00 27 січня відомо про щонайменше одну загиблу людину внаслідок масованої атаки російських загарбників на Одесу.

Атака РФ на Одесу — відомо про першу жертву

Про наслідки нової російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Сергій Лисак Голова Одеської МВА

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають досі, адже під завалами ще можуть бути люди.

На нову атаку Росії на Одесу уже відреагував глава держави Володимир Зеленський:

Жорстка атака ударними безпілотниками по Одесі. Понад 50 дронів випустили росіяни по місту, і головні мішені — енергетика та звичайні цивільні обʼєкти. Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти. Поширити

Президент також повідомив, що один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри.