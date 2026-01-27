Рятувальники виявили загиблого чоловіка під завалами в Одесі

Станом на 12:00 27 січня відомо про щонайменше одну загиблу людину внаслідок масованої атаки російських загарбників на Одесу.
Головні тези:
- Росія атакувала Одесу понад 50 дронами.
- Відомо про десятки поранених людей, серед них є діти.
Атака РФ на Одесу — відомо про першу жертву
Про наслідки нової російської атаки повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають досі, адже під завалами ще можуть бути люди.
На нову атаку Росії на Одесу уже відреагував глава держави Володимир Зеленський:
Президент також повідомив, що один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-