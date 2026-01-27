День памяти жертв Холокоста. Зеленский обратился к украинцам и миру

27 января 1945 года были освобождены последние узники Аушвица - одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей. Именно поэтому сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский народ и весь мир к единению, чтобы зло не смогло совершить реванш.

Зеленский почтил память жертв Холокоста

По убеждению украинского лидера, когда ненависть против одного народа не останавливается — другим нельзя оставаться безучастными и стоять в стороне.

Сегодня мир чтит память жертв Холокоста — миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин. Миллионов евреев, которых убили нацисты. К сожалению, безразличие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом. Владимир Зеленский Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал союзников и все демократические страны дать отпор террору и преступлениям против человечества.

Зеленский уверен, что только единение может спасти от масштабных катастроф.