День памяти жертв Холокоста. Зеленский обратился к украинцам и миру

27 января 1945 года были освобождены последние узники Аушвица - одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей. Именно поэтому сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский народ и весь мир к единению, чтобы зло не смогло совершить реванш.
Главные тезисы
- 27 января 1945 г. воины 1-го Украинского фронта освободили последних заключенных Аушвицу.
- Именно тогда мир узнал правду о конвейере смерти, который унес жизни 6 миллионов евреев.
Зеленский почтил память жертв Холокоста
По убеждению украинского лидера, когда ненависть против одного народа не останавливается — другим нельзя оставаться безучастными и стоять в стороне.
На этом фоне глава государства призвал союзников и все демократические страны дать отпор террору и преступлениям против человечества.
Зеленский уверен, что только единение может спасти от масштабных катастроф.
