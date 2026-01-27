День памяти жертв Холокоста. Зеленский обратился к украинцам и миру
Владимир Зеленский
27 января 1945 года были освобождены последние узники Аушвица - одного из самых страшных нацистских концентрационных лагерей. Именно поэтому сегодня президент Украины Владимир Зеленский призвал украинский народ и весь мир к единению, чтобы зло не смогло совершить реванш.

Главные тезисы

  • 27 января 1945 г. воины 1-го Украинского фронта освободили последних заключенных Аушвицу.
  • Именно тогда мир узнал правду о конвейере смерти, который унес жизни 6 миллионов евреев.

По убеждению украинского лидера, когда ненависть против одного народа не останавливается — другим нельзя оставаться безучастными и стоять в стороне.

Сегодня мир чтит память жертв Холокоста — миллионов невинно убитых детей, женщин и мужчин. Миллионов евреев, которых убили нацисты. К сожалению, безразличие других во многом способствовало этой катастрофе. Но все же мир объединился, чтобы разбить нацистов и одержать победу над этим злом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

На этом фоне глава государства призвал союзников и все демократические страны дать отпор террору и преступлениям против человечества.

Зеленский уверен, что только единение может спасти от масштабных катастроф.

Каждый в мире, кто действительно ценит покой и мир, должен ценить их не только для себя, должен делать все возможное, чтобы больше никогда ненависть не победила, чтобы каждый, кто ее распространяет, всегда знал, что непременно проигрывает. Вечная память всем жертвам Холокоста!

