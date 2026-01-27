У Трампа відреагували на дані інсайдерів про шантаж Зеленського

Заступниця речниці Білого дому Анна Келлі спростувала твердження іноземних ЗМІ про те, що Сполучені Штати готові надати Україні гарантії безпеки лише в разі, якщо Володимир Зеленський погодиться вивести свої війська з Донецької області.

У Трампа стверджують, що не шантажують Зеленського

За словами Келлі, нещодавні новини в ЗМІ є недостовірними й спрямовані на дискредитацію прогресу в мирному процесі.

Вона також додала, що роль США в процесі переговорів полягає в об’єднанні сторін для досягнення угоди, а не в нав’язуванні умов.

Представниця Білого дому назвала фейковою інформацію, яка з’явилася в Financial Times, і зазначила, що це «повна неправда», створена з метою підриву поточного діалогу після недавньої тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі.

За словами джерел, знайомих із позицією США, Вашингтон не намагається примусити Україну до територіальних поступок. Натомість гарантії безпеки можуть бути частиною мирної угоди, однак зміст такого документа залежить суто від домовленостей між Україною та Росією.

Раніше в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що надання гарантій від США нібито могло бути пов’язане зі згодою Зеленського на виведення українських військ із частини Донбасу, підконтрольної Києву.