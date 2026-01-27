У Трампа отреагировали на данные инсайдеров о шантаже Зеленского

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла утверждение иностранных СМИ о том, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности только в случае, если Владимир Зеленский согласится вывести свои войска из Донецкой области.

У Трампа утверждают, что не шантажируют Зеленского

По словам Келли, недавние новости в СМИ недостоверны и направлены на дискредитацию прогресса в мирном процессе.

Она также добавила, что роль США в процессе переговоров заключается в объединении сторон для достижения соглашения, а не в навязывании условий.

Представительница Белого дома назвала появившуюся в Financial Times информацию фейковой и отметила, что это «полная неправда», созданная с целью подрыва текущего диалога после недавней трехсторонней встречи в Абу-Даби.

По словам источников, знакомых с позицией США, Вашингтон не пытается принудить Украину к территориальным уступкам. Гарантии безопасности могут быть частью мирного соглашения, однако содержание такого документа зависит исключительно от договоренностей между Украиной и Россией.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что предоставление гарантий от США якобы могло быть связано с согласием Зеленского на вывод украинских войск из части Донбасса, подконтрольной Киеву.