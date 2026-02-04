Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что после первого дня трехсторонних переговоров Украина ожидает "в ближайшее время" обмена военнопленными.
Главные тезисы
- Президент Украины Владимир Зеленский ожидает скорого обмена военнопленными с Россией после трехсторонних переговоров.
- Зеленский подчеркнул важность гуманитарного аспекта обмена и необходимость вернуть пленных домой.
Будет новый обмен пленными с РФ — Зеленский
Об этом он сообщил в вечернем обращении 4 февраля.
По словам Зеленского, украинская делегация доложила о результатах встреч в трехстороннем формате в Абу-Даби и контактах с американской стороной.
Отдельно Зеленский отметил ожидание важного гуманитарного результата переговоров.
Также будет весомый шаг: мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленных. Надо возвращать пленных домой.
Президент добавил, что позиция Украины остается неизменной — войну нужно завершать реально, а Россия должна быть готова к этому под давлением международных партнеров и реальных гарантий безопасности.
