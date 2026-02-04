Зеленський призначив Луговського виконувати обов’язки голови СЗР — що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський 4 лютого призначив Олега Луговського тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби зовнішньої розвідки.
Головні тези:
- Олег Луговський призначений тимчасовим виконувачем обов'язків голови СЗР.
- Луговський є генералом-майором та має значний досвід у розвідці.
Олег Луговський тимчасово очолив Службу зовнішньої розвідки України
Відповідний указ №100/2026 оприлюднено на сайті Президента України.
У документі вказується:
Як повідомлялося, 2 січня указами №6/2026 та №7/2026 Президент звільнив Олега Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив його начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Він також входив до складу української делегації для переговорів з росією у травні 2025 року у Стамбулі.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-