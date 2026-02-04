Зеленський призначив Луговського виконувати обов’язки голови СЗР — що про нього відомо

Відповідний указ №100/2026 оприлюднено на сайті Президента України.

У документі вказується:

Як повідомлялося, 2 січня указами №6/2026 та №7/2026 Президент звільнив Олега Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив його начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Олег Луговський — генерал-майор. З 2024 року обіймає керівні посади у Службі зовнішньої розвідки України. Він також входив до складу української делегації для переговорів з росією у травні 2025 року у Стамбулі.