Зеленский назначил Луговского исполнять обязанности главы СВР — что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля назначил Олега Луговского временным исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки.
Главные тезисы
- Олег Луговский назначен временным исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины президентом Владимиром Зеленским.
- Луговский обладает званием генерал-майора и имеет значительный опыт работы в разведывательной деятельности.
Олег Луговский временно возглавил Службу внешней разведки Украины
Соответствующий указ №100/2026 обнародован на сайте Президента Украины.
В документе указывается:
Как сообщалось, 2 января указами №6/2026 и №7/2026 Президент уволил Олега Иващенко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его начальником Главного управления разведки Министерства обороны.
Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Он также входил в состав украинской делегации для переговоров с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-