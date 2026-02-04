Зеленский назначил Луговского исполнять обязанности главы СВР — что о нем известно
Украина
Зеленский назначил Луговского исполнять обязанности главы СВР — что о нем известно

Офис Президента Украины
Луговский
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля назначил Олега Луговского временным исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки.

  • Олег Луговский назначен временным исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины президентом Владимиром Зеленским.
  • Луговский обладает званием генерал-майора и имеет значительный опыт работы в разведывательной деятельности.

Олег Луговский временно возглавил Службу внешней разведки Украины

Соответствующий указ №100/2026 обнародован на сайте Президента Украины.

В документе указывается:

Первому заместителю Председателя Службы внешней разведки Украины Луговскому Олегу Васильевичу временно исполнять обязанности Председателя Службы внешней разведки Украины.

Как сообщалось, 2 января указами №6/2026 и №7/2026 Президент уволил Олега Иващенко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Он также входил в состав украинской делегации для переговоров с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.

