Зеленский назначил Луговского исполнять обязанности главы СВР — что о нем известно

Соответствующий указ №100/2026 обнародован на сайте Президента Украины.

В документе указывается:

Как сообщалось, 2 января указами №6/2026 и №7/2026 Президент уволил Олега Иващенко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его начальником Главного управления разведки Министерства обороны.

Олег Луговский — генерал-майор. С 2024 года занимает руководящие должности в Службе внешней разведки Украины. Он также входил в состав украинской делегации для переговоров с Россией в мае 2025 года в Стамбуле.