Зеленский раскрыл официальное количество погибших украинских бойцов в войне против РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл официальное количество погибших украинских бойцов в войне против РФ

France 2
Зеленский
Читати українською

Среди погибших воинов как кадровые военные, так и мобилизованные.

Главные тезисы

  • Официально на войне против России погибли 55 тысяч украинских военных, включая кадровых и мобилизованных.
  • Зеленский сообщил о большом количестве пропавших без вести лиц среди украинских защитников.

На войне против России официально погибли 55 тысяч украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский вскрыл официальное количество погибших на войне украинских защитников.

Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу France 2.

В Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 000 погибших.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что есть "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".

В феврале 2025 года в интервью американским медиа президент говорил, что погибшими официально считалось 46 тысяч военных.

Также на тот момент были данные о 380 тысячах раненых защитников.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский определил год для вступления Украины в ЕС
Владимир Зеленский
Зеленский хочет видеть Украину в ЕС уже в 2027 году
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский назначил Луговского исполнять обязанности главы СВР — что о нем известно
Офис Президента Украины
Луговский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными с Россией
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?