Зеленский раскрыл официальное количество погибших украинских бойцов в войне против РФ

Среди погибших воинов как кадровые военные, так и мобилизованные.
Главные тезисы
- Официально на войне против России погибли 55 тысяч украинских военных, включая кадровых и мобилизованных.
- Зеленский сообщил о большом количестве пропавших без вести лиц среди украинских защитников.
На войне против России официально погибли 55 тысяч украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский вскрыл официальное количество погибших на войне украинских защитников.
Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу France 2.
Зеленский отметил, что есть "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".
В феврале 2025 года в интервью американским медиа президент говорил, что погибшими официально считалось 46 тысяч военных.
Также на тот момент были данные о 380 тысячах раненых защитников.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-