Зеленский раскрыл официальное количество погибших украинских бойцов в войне против РФ

Среди погибших воинов как кадровые военные, так и мобилизованные.

На войне против России официально погибли 55 тысяч украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский вскрыл официальное количество погибших на войне украинских защитников.

Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу France 2.

В Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 000 погибших. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что есть "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести".

В феврале 2025 года в интервью американским медиа президент говорил, что погибшими официально считалось 46 тысяч военных.

Также на тот момент были данные о 380 тысячах раненых защитников.