Я надеюсь на достижение мира в 2026 году — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Я надеюсь на достижение мира в 2026 году — Зеленский

France 2
Зеленский
Read in English
Читати українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем через год.

Главные тезисы

  • Президент Украины заявил о надежде на достижение мира с Россией в 2026 году.
  • Для Украины война является вопросом выживания, однако возможность дипломатического урегулирования конфликта остается открытой.

Зеленский надеется на мир с Россией в 2026 году

Война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный. При этом сроки достижения мира оцениваются как относительно сжатые.

В контексте этого Владимир Зеленский сообщил, что нынешняя война носит для Украины экзистенциальный характер, поскольку непосредственно затрагивает существование страны как независимого государства.

Если мы проигрываем эту войну, то мы потеряем независимость нашей страны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он подчеркнул, что потеря суверенитета и возможное поглощение Россией стали бы катастрофическими для украинцев.

При этом президент выразил уверенность, что подобный сценарий не реализуется. В то же время он отметил надежду на дипломатическое завершение войны.

Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год.

