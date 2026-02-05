Я надеюсь на достижение мира в 2026 году — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем через год.

Зеленский надеется на мир с Россией в 2026 году

Война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный. При этом сроки достижения мира оцениваются как относительно сжатые.

В контексте этого Владимир Зеленский сообщил, что нынешняя война носит для Украины экзистенциальный характер, поскольку непосредственно затрагивает существование страны как независимого государства.

Если мы проигрываем эту войну, то мы потеряем независимость нашей страны. Владимир Зеленский Президент Украины

Он подчеркнул, что потеря суверенитета и возможное поглощение Россией стали бы катастрофическими для украинцев.

При этом президент выразил уверенность, что подобный сценарий не реализуется. В то же время он отметил надежду на дипломатическое завершение войны.