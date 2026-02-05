Я надеюсь на достижение мира в 2026 году — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на достижение мира в войне с Россией менее чем через год.
Главные тезисы
- Президент Украины заявил о надежде на достижение мира с Россией в 2026 году.
- Для Украины война является вопросом выживания, однако возможность дипломатического урегулирования конфликта остается открытой.
Зеленский надеется на мир с Россией в 2026 году
Война для Украины остается вопросом выживания государства, однако дипломатический путь завершения конфликта все еще рассматривается как возможный. При этом сроки достижения мира оцениваются как относительно сжатые.
В контексте этого Владимир Зеленский сообщил, что нынешняя война носит для Украины экзистенциальный характер, поскольку непосредственно затрагивает существование страны как независимого государства.
Он подчеркнул, что потеря суверенитета и возможное поглощение Россией стали бы катастрофическими для украинцев.
При этом президент выразил уверенность, что подобный сценарий не реализуется. В то же время он отметил надежду на дипломатическое завершение войны.
Я надеюсь, что мир будет достигнут менее чем через год.
