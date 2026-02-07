У Росії горить хімічний завод після атаки дронів — відео

Вранці 7 лютого Міноборони РФ почало стверджувати, що російська ППО нібито змогла знешкодити 82 українських дрони над різними регіонами країни-агресорки. Під удар потрапив хімічний завод у селищі Редкіно.
Головні тези:
- На території хімзаводу виникло одразу кілька вогнищ займання.
- Продукція цього підприємства використовується в авіаційній та оборонній промисловості.
“Бавовна” в Росії 7 лютого — що відомо
За словами мешканців села Редкіно Тверської області, уночі почала гриміти велика кількість вибухів. Ба більше, почалася масштабна пожежа.
Згодом стало відомо, що під удар потрапив Рідкінський дослідний завод.
Після влучання дронів по території підприємства, там виникло кілька вогнищ займання.
Також відомо, що поряд із атакованим заводом відчувається хімічний запах.
Що важливо розуміти, Редкинський дослідний хімічний завод є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості у країні-агресорці.
Він займається виробництвом складних хімічних компонентів, зокрема добавок до палива, технічних хімікатів та спецреактивів.
Міноборони РФ стверджує, що російська ППО знищила:
45 дронів — над територією Волгоградської області,
8 — над територією Брянської області,
6 — над територією Ростовської області,
6 — над територією Саратовської області,
4 — над територією Орловської області,
4 — над територією Тверської області,
3 — над територією Курської області,
1 — над територією Астраханської області,
1 — над територією Білгородської області,
1 — над територією Воронезької області,
1 — над територією Калузької області,
1 — над територією Липецької області,
1 — над територією Смоленської області.
