Вранці 7 лютого Міноборони РФ почало стверджувати, що російська ППО нібито змогла знешкодити 82 українських дрони над різними регіонами країни-агресорки. Під удар потрапив хімічний завод у селищі Редкіно.

“Бавовна” в Росії 7 лютого — що відомо

За словами мешканців села Редкіно Тверської області, уночі почала гриміти велика кількість вибухів. Ба більше, почалася масштабна пожежа.

Згодом стало відомо, що під удар потрапив Рідкінський дослідний завод.

Після влучання дронів по території підприємства, там виникло кілька вогнищ займання.

Також відомо, що поряд із атакованим заводом відчувається хімічний запах.

Що важливо розуміти, Редкинський дослідний хімічний завод є одним із найбільших підприємств хімічної промисловості у країні-агресорці.

Він займається виробництвом складних хімічних компонентів, зокрема добавок до палива, технічних хімікатів та спецреактивів.

Продукція підприємства використовується в авіаційній та оборонній промисловості, а також у програмах військового та подвійного призначення. Поширити

Міноборони РФ стверджує, що російська ППО знищила: