Росія намагається знищити основу енергомережі України

Вранці 7 лютого перший віцепрем'єр-міністр і міністра енергетики Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України.
Головні тези:
- Під ударом ворога опинилися різні регіони України.
- Вночі росіяни вдарили по Бурштинській та Добротвірській ТЕС.
Шмигаль назвав головну ціль росіян під час нової атаки
За словами міністра, протягом минулої ночі ворог активно бив по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ.
Що важливо розуміти, йдеться про основу енергомережі України.
Денис Шмагаль також офіційно підтвердив, що були удари по генерації, зокрема по Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.
Урядовець звернув увагу на те, що станом на ранок ворожа атака досі не закінчилася.
Енергетики обіцяють розпочати ремонтні роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
