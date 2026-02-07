Росія намагається знищити основу енергомережі України
Денис Шмигаль
Вранці 7 лютого перший віцепрем'єр-міністр і міністра енергетики Денис Шмигаль офіційно підтвердив, що вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України.

Головні тези:

  • Під ударом ворога опинилися різні регіони України.
  • Вночі росіяни вдарили по Бурштинській та Добротвірській ТЕС.

За словами міністра, протягом минулої ночі ворог активно бив по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ.

Що важливо розуміти, йдеться про основу енергомережі України.

Денис Шмагаль також офіційно підтвердив, що були удари по генерації, зокрема по Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень.

Урядовець звернув увагу на те, що станом на ранок ворожа атака досі не закінчилася.

Енергетики обіцяють розпочати ремонтні роботи, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Диспетчером «Укренерго» активовано запит на аварійну допомогу від Польщі. Дякую за стійкість та героїзм наших військових і енергетиків.

