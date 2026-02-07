Трамп обрав новий дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп обрав новий дедлайн для мирної угоди між Україною та РФ

Трамп знову форсує події у мирному процесі
Read in English
Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп і його команда схиляють українську та російську владу до підписання мирної угоди у березні 2026 року, а також проведення виборів в Україні у травні.

Головні тези:

  • Між Києвом та Москвою є невирішені питання, які ускладнюють підписання мирної угоди.
  • Рамковий підхід передбачає винесення угоди на референдум для українських виборців.

Трамп знову форсує події у мирному процесі

За словами анонімних джерел, підписання мирної угоди у березні 2026 року обговорювалося під час одного з раундів мирних перемовин.

Усі сторони розуміють, що це дуже амбітна мета, яку буде складно реалізувати.

Ні для кого не секрет, що Київ та Москва досі не можуть дійти згоди у кількох ключивих питанням, насамперед контроль над деякими окупованими українськими територіями та гарантіями безпеки для України.

Згідно з рамковим підходом, який обговорюють американські та українські переговірники, будь-яку угоду буде винесено на референдум для українських виборців, які одночасно голосуватимуть і на загальнонаціональних вибора.

Команда Трампа всіляко схиляє українську владу до того, щоб це реалізували якомога швидше.

На цьому тлі Зеленський вимагає припиненні вогню на весь період виборчої кампанії, щоб захистити цілісність референдуму.

У Києві не можуть ігнорувати той факт, що Путін доволі часто порушував домовленості про припинення бойових дій.

Категорія
Політика
Дата публікації
Росія знову тероризувала майже всю Україну

