Італія підтримує прискорений вступ України в ЄС, але є "але"

Шеф італійської дипломатії Антоніо Таяні вперше відреагував на ідею щодо прискореного вступу України в Європейський союз. Він офіційно підтвердив, що підтримує цю ініціативу.

Італія хоче бачити Україну в ЄС

За словами глави МЗС Італії, його країна підтримує членство України в ЄС.

Попри це, він додав, що першими членами блоку повинні стати саме Балканські країни.

Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. 3 березня в Римі ми прийматимемо зустріч "Друзів Балкан". 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Вадефулем, щоб продемонструвати увагу до Сербії. Антоніо Таяні Глава МЗС Італії

На цьому тлі дипломат пообіцяв, що офіційний Рим допоможе Україні зі вступом до ЄС.

Він також додав, що Київ "повинен пройти певний шлях", перш ніж стати членом блоку.