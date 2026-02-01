Італія підтримує прискорений вступ України в ЄС, але є "але"
Італія підтримує прискорений вступ України в ЄС, але є "але"

Таяні
Read in English
Джерело:  Corriere della Sera

Шеф італійської дипломатії Антоніо Таяні вперше відреагував на ідею щодо прискореного вступу України в Європейський союз. Він офіційно підтвердив, що підтримує цю ініціативу.

Головні тези:

  • Голова МЗС Італії висловив готовність допомагати Україні в процесі приєднання до Європейського союзу.
  • Однак він вважає, що вона повинна пройти певний шлях, перш ніж це станеться.

Італія хоче бачити Україну в ЄС

За словами глави МЗС Італії, його країна підтримує членство України в ЄС.

Попри це, він додав, що першими членами блоку повинні стати саме Балканські країни.

Ми підтримуємо вступ України, але спочатку є Балкани, з якими ми маємо зобов'язання, і які для нас є пріоритетом. 3 березня в Римі ми прийматимемо зустріч "Друзів Балкан". 1 квітня ми будемо в Белграді з німецьким міністром Вадефулем, щоб продемонструвати увагу до Сербії.

Антоніо Таяні

Антоніо Таяні

Глава МЗС Італії

На цьому тлі дипломат пообіцяв, що офіційний Рим допоможе Україні зі вступом до ЄС.

Він також додав, що Київ "повинен пройти певний шлях", перш ніж стати членом блоку.

Що важливо розуміти, нещодавно в Єврокомісії офіційно підтвердили, що вступ України в ЄС у 2027 році — бажання не лише президента Володимира Зеленського, але й багатьох держав-членів.

