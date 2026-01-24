Орбан виконує забаганку Путіна щодо блокування вступу України до Євросоюзу — Сибіга
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан виконує забаганку Путіна щодо блокування вступу України до Євросоюзу — Сибіга

Андрій Сибіга
Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга порівняв угорського прем'єра Віктора Орбана з посіпакою німецького фюрера Адольфа Гітлера, який виконує всі забаганки патрона — Путіна.

Головні тези:

  • Орбан виконує бажання Путіна, блокуючи вступ України до Євросоюзу та порушуючи мир в Європі.
  • Сибіга вважає дії Орбана зрадою угорського народу, які порівнює з діями нацистських лідерів.

Орбан став схожий на посіпаку Гітлера — Сибіга

За словами міністра, блокуючи вступ України до Європи, Орбан вчиняє злочин проти угорського народу та Угорщини. Він зробив цю заяву у відповідь на слова глави МЗС Угорщини Петера Сійярто щодо нібито втручання України у вибори країни.

Очевидно, що ЄС — це простір миру. Його було створено після Другої світової війни, щоб попередити нову війну. Вступ України до ЄС наблизить мир, гарантуватиме безпеку та добробут всій Європі та всьому угорському народу.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Сибіга підкреслив, що Путін не хоче миру, а бажає продовження війни. Тому, наголосив він, блокуючи вступ України до ЄС, "Орбан виконує забаганку Путіна", блокує відновлення миру в ЄС та "робить Угорщину спільником кремлівського режиму".

Сьогодні Орбан діє вже навіть не як Міклош Хорті, а як посіпака Гітлера Ференц Салаші. Це урок з Другої світової війни.

Він також зазначив, що слова Орбана про небажання пускати Україну в ЄС найближчі 100 років насправді адресовані закарпатським угорцям. Сибіга вважає це відсилкою до "трагічної для угорців мирної угоди, укладеної понад 100 років тому", яку назвав "вершиною цинізму".

Цю грубу правду має хтось сказати. Віктору Орбану та його команді начхати на добробут та безпеку українських угорців. Орбан просто хоче й надалі тримати їх заручниками своїх геополітичних авантюр та відмивати гроші через різні схеми та фонди за кордоном.

Сибіга підкреслив, що Угорщина та її народ не заслуговують "знову опинитися на неправильному боці історії, як спільник новітньої нелюдської ідеології у формі путінського режиму".

Угорський народ — це народ гідності та свободи. Народ Ференца Ракоці ІІ, Шандора Петефі та Імре Надя, а не Орбана.

Крім того, глава українського МЗС зауважив, що Угорщині на виборах слід боятись не України, а угорського народу, "якому набридла брехня, клептократія і ненависть".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сибіга закликав світ посилити тиск на владу Ірану за "політику насильства"
Андрій Сибіга
Сибіга
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан погрожує не пускати Україну до ЄС 100 років — Сибіга жорстко відреагував
Андрій Сибіга
Сибіга жорстко поставив Орбана на місце
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ви почали втручатися у наші вибори!". Сійярто цинічно накинувся на Україну
Сійярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?