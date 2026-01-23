"Ви почали втручатися у наші вибори!". Сійярто цинічно накинувся на Україну

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори країни та порушенні демократичних принципів.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори країни.
- Угорщина вважає, що Україна намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити дотримуватися позицій Брюсселя.
Сійярто цинічно накинувся на Україну з вигаданими претензіями
Відповідну заяву Петер Сійярто оприлюднив у соціальній мережі X у відповідь на публікацію глави МЗС Андрія Сибіги.
Українська сторона нібито намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити його дотримуватися позицій Брюсселя. Однак, за словами угорського міністра, чинна влада цього не допустить.
Заява Сійярто стала реакцією на допис глави МЗС Андрія Сибіги, адресований прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.
Well, I see you started to interfere into our elections. We know you want a government which would say yes to Brussels and would be ready to drag Hungary into your war. But we will not let it happen! The sovereign Hungarian government will continue to protect the country and its… https://t.co/RzsJKYOyUL— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 23, 2026
Так, український дипломат жорстко розкритикував позицію угорського керівництва, звинувативши його у поширенні неправдивих тверджень та проросійській орієнтації.
