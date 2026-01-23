"Ви почали втручатися у наші вибори!". Сійярто цинічно накинувся на Україну
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ви почали втручатися у наші вибори!". Сійярто цинічно накинувся на Україну

Сійярто
Read in English
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто публічно звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори країни та порушенні демократичних принципів.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Угорщини звинуватив Україну у спробах втрутитися у вибори країни.
  • Угорщина вважає, що Україна намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити дотримуватися позицій Брюсселя.

Сійярто цинічно накинувся на Україну з вигаданими претензіями

Відповідну заяву Петер Сійярто оприлюднив у соціальній мережі X у відповідь на публікацію глави МЗС Андрія Сибіги.

Українська сторона нібито намагається вплинути на формування угорського уряду та змусити його дотримуватися позицій Брюсселя. Однак, за словами угорського міністра, чинна влада цього не допустить.

Я бачу, що ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який казав би "так" Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цьому статися. Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її людей від вашої війни. Угорщина — понад усе.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

Заява Сійярто стала реакцією на допис глави МЗС Андрія Сибіги, адресований прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Так, український дипломат жорстко розкритикував позицію угорського керівництва, звинувативши його у поширенні неправдивих тверджень та проросійській орієнтації.

Цей план приречений на провал, пане прем’єр-міністре. Ваш господар у Москві не протримається й 100 років, навіть якщо ви були б готові віддати йому всі органи. А в день, коли Україна приєднається до ЄС, ми повісимо цей заголовок у Верховній Раді, щоб згадувати вашу брехню наступні 100 років.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто та Сікорський посперечалися через Україну — що сталося
Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто цинічно закликав ЄС припинити фінансування України на тлі корупційного скандалу в Енергоатомі
Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто накинувся на ЄС через рішення "Коаліції охочих" стосовно України
Сійярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?