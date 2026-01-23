"Ви почали втручатися у наші вибори!". Сійярто цинічно накинувся на Україну

Я бачу, що ви почали втручатися в наші вибори. Ми знаємо, що ви хочете уряд, який казав би "так" Брюсселю і був готовий втягнути Угорщину у вашу війну. Але ми не дозволимо цьому статися. Суверенний угорський уряд і надалі захищатиме країну та її людей від вашої війни. Угорщина — понад усе.