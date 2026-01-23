"Вы начали вмешиваться в наши выборы!". Сийярто цинично набросился на Украину
"Вы начали вмешиваться в наши выборы!". Сийярто цинично набросился на Украину

Сийярто
Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы страны и нарушении демократических принципов.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Венгрии обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы и заставить придерживаться позиций Брюсселя.
  • Украинская сторона отвергла обвинения во вмешательстве и описала заявления Петера Сийярто как циничные и вымышленные.

Сийярто цинично набросился на Украину с вымышленными претензиями

Соответствующее заявление Петер Сийярто обнародовал в социальной сети X в ответ на публикацию главы МИД Андрея Сибиги.

Украинская сторона якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и вынудить его придерживаться позиций Брюсселя. Однако, по словам венгерского министра, действующая власть этого не допустит.

Я вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое говорило бы "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этому произойти. Суверенное венгерское правительство будет и дальше защищать страну и ее людей от вашей войны. Венгрия больше всего.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии

Заявление Сийярто стало реакцией на сообщение главы МИД Андрея Сибиги, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Так, украинский дипломат подверг жесткой критике позицию венгерского руководства, обвинив его в распространении ложных утверждений и пророссийской ориентации.

Этот план обречен на провал, господин премьер-министр. Ваш хозяин в Москве не продержится и 100 лет, даже если бы вы были готовы отдать ему все органы. А в день, когда Украина присоединится к ЕС, мы повесим это название в Верховной Раде, чтобы вспоминать вашу ложь следующие 100 лет.

