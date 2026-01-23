"Вы начали вмешиваться в наши выборы!". Сийярто цинично набросился на Украину

Я вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое говорило бы "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этому произойти. Суверенное венгерское правительство будет и дальше защищать страну и ее людей от вашей войны. Венгрия больше всего.