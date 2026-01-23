"Вы начали вмешиваться в наши выборы!". Сийярто цинично набросился на Украину

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто публично обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы страны и нарушении демократических принципов.
- Министр иностранных дел Венгрии обвинил Украину в попытках вмешаться в выборы и заставить придерживаться позиций Брюсселя.
- Украинская сторона отвергла обвинения во вмешательстве и описала заявления Петера Сийярто как циничные и вымышленные.
Сийярто цинично набросился на Украину с вымышленными претензиями
Соответствующее заявление Петер Сийярто обнародовал в социальной сети X в ответ на публикацию главы МИД Андрея Сибиги.
Украинская сторона якобы пытается повлиять на формирование венгерского правительства и вынудить его придерживаться позиций Брюсселя. Однако, по словам венгерского министра, действующая власть этого не допустит.
Заявление Сийярто стало реакцией на сообщение главы МИД Андрея Сибиги, адресованное премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Well, I see you started to interfere into our elections. We know you want a government which would say yes to Brussels and would be ready to drag Hungary into your war. But we will not let it happen! The sovereign Hungarian government will continue to protect the country and its… https://t.co/RzsJKYOyUL— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) January 23, 2026
Так, украинский дипломат подверг жесткой критике позицию венгерского руководства, обвинив его в распространении ложных утверждений и пророссийской ориентации.
