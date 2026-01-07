Сийярто набросился на ЕС из-за решения "Коалиции желающих" в отношении Украины

Венгерское правительство отказывается поддерживать последние решения ЕС "о продолжении войны в Украине". В МИД отметили приоритет защиты венгерских граждан и семей.
Главные тезисы
- Венгерское правительство отказывается поддерживать решение ЕС о продолжении войны в Украине из-за приоритета защиты своих граждан и семей.
- Петер Сийярто высказывает опасения по поводу усиления военного присутствия Запада в Украине и риска прямого столкновения с Россией.
- Венгрия стремится к мирным переговорам и отвергает решения ЕС о войне, нацеленные на обеспечение стабильности и мира в регионе.
Сийярто обвинил ЕС в формировании угрозы прямой войны против РФ
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение европейских стран в рамках "Коалиции желающих" в Париже фактически усугубляет военное присутствие Запада в Украине и создает риск прямого столкновения с Россией.
Он подчеркнул, что задача венгерского правительства — защитить венгерских граждан и семьи от последствий этой политики Брюсселя, отметив важность суверенитета.
7 января в Париже украинские и американские делегации в ходе очередного раунда переговоров договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые положения плана завершения войны.
Накануне, 6 января, в столице Франции прошла встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили совместное стремление к стабильному миру и выразили готовность поддерживать Киев — руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил конкретные договоренности.
В то же время, пока нет четкого ответа относительно того, будут ли европейские страны противодействовать новой агрессии России.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-