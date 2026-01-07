Венгерское правительство отказывается поддерживать последние решения ЕС "о продолжении войны в Украине". В МИД отметили приоритет защиты венгерских граждан и семей.

Сийярто обвинил ЕС в формировании угрозы прямой войны против РФ

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение европейских стран в рамках "Коалиции желающих" в Париже фактически усугубляет военное присутствие Запада в Украине и создает риск прямого столкновения с Россией.

Желая построить военное присутствие в Украине, западноевропейские страны повышают угрозу прямой войны против России. К сожалению, мы должны видеть, что сегодня эта политика Брюсселя и решения Брюсселя говорят о том, что войну следует вести с Россией. Петер Сийярто Министр иностранных дел и торговли Венгрии

Он подчеркнул, что задача венгерского правительства — защитить венгерских граждан и семьи от последствий этой политики Брюсселя, отметив важность суверенитета.

Только национальное правительство Венгрии может защитить страну от войны, которую Брюссель стремится начать, — заявил министр, добавив, что Венгрия продолжает поддерживать мирные переговоры и консультации на высшем уровне между США и Россией, отвергая "последнее решение ЕС по продолжению войны". Поделиться

7 января в Париже украинские и американские делегации в ходе очередного раунда переговоров договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые положения плана завершения войны.

Накануне, 6 января, в столице Франции прошла встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили совместное стремление к стабильному миру и выразили готовность поддерживать Киев — руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отметил конкретные договоренности.

В то же время, пока нет четкого ответа относительно того, будут ли европейские страны противодействовать новой агрессии России.