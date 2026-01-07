Угорський уряд відмовляється підтримувати останні рішення ЄС "про продовження війни в Україні". У МЗС наголосили на пріоритеті захисту угорських громадян та сімей.

Сійярто звинуватив ЄС у формуванні загрози прямої війни проти РФ

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення європейських країн у рамках "Коаліції охочих" у Парижі фактично посилює військову присутність Заходу в Україні та створює ризик прямого зіткнення з Росією.

Бажаючи побудувати військову присутність в Україні, західноєвропейські країни підвищують загрозу прямої війни проти Росії. На жаль, ми повинні бачити, що сьогодні ця політика Брюсселя та рішення Брюсселя говорять про те, що війну потрібно вести з Росією. Петер Сійярто Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини

Він підкреслив, що завдання угорського уряду — захистити угорських громадян і сім’ї від наслідків цієї політики Брюсселя, наголосивши на важливості суверенітету.

Лише національний уряд Угорщини може захистити країну від війни, яку Брюссель прагне розпочати, — заявив міністр додавши, що Угорщина продовжує підтримувати мирні переговори та консультації на найвищому рівні між США і Росією, відкидаючи "останнє рішення ЄС щодо продовження війни". Поширити

7 січня в Парижі українські та американські делегації під час чергового раунду переговорів домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові положення плану завершення війни.

Напередодні, 6 січня, у столиці Франції відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили спільне прагнення до стабільного миру та висловили готовність надалі підтримувати Київ — керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначив конкретні домовленості.

Водночас поки немає чіткої відповіді щодо того, чи будуть європейські країни протидіяти новій агресії Росії.