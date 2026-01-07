Сійярто накинувся на ЄС через рішення "Коаліції охочих" стосовно України

Угорський уряд відмовляється підтримувати останні рішення ЄС "про продовження війни в Україні". У МЗС наголосили на пріоритеті захисту угорських громадян та сімей.
Головні тези:
- Угорський уряд не підтримує рішення ЄС щодо продовження війни в Україні через обурення щодо загрози для своїх громадян.
- Петер Сійярто вважає, що дії Заходу посилюють військову присутність в Україні та створюють ризик прямого зіткнення з Росією.
- Угорщина підтримує мирні переговори та відкидає рішення ЄС щодо війни, прагнучи до стабільного миру у регіоні.
Сійярто звинуватив ЄС у формуванні загрози прямої війни проти РФ
Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення європейських країн у рамках "Коаліції охочих" у Парижі фактично посилює військову присутність Заходу в Україні та створює ризик прямого зіткнення з Росією.
Він підкреслив, що завдання угорського уряду — захистити угорських громадян і сім’ї від наслідків цієї політики Брюсселя, наголосивши на важливості суверенітету.
7 січня в Парижі українські та американські делегації під час чергового раунду переговорів домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові положення плану завершення війни.
Напередодні, 6 січня, у столиці Франції відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили спільне прагнення до стабільного миру та висловили готовність надалі підтримувати Київ — керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначив конкретні домовленості.
Водночас поки немає чіткої відповіді щодо того, чи будуть європейські країни протидіяти новій агресії Росії.
