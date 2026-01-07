Сійярто накинувся на ЄС через рішення "Коаліції охочих" стосовно України
Сійярто накинувся на ЄС через рішення "Коаліції охочих" стосовно України

Сійярто
Угорський уряд відмовляється підтримувати останні рішення ЄС "про продовження війни в Україні". У МЗС наголосили на пріоритеті захисту угорських громадян та сімей.

Головні тези:

  • Угорський уряд не підтримує рішення ЄС щодо продовження війни в Україні через обурення щодо загрози для своїх громадян.
  • Петер Сійярто вважає, що дії Заходу посилюють військову присутність в Україні та створюють ризик прямого зіткнення з Росією.
  • Угорщина підтримує мирні переговори та відкидає рішення ЄС щодо війни, прагнучи до стабільного миру у регіоні.

Сійярто звинуватив ЄС у формуванні загрози прямої війни проти РФ

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення європейських країн у рамках "Коаліції охочих" у Парижі фактично посилює військову присутність Заходу в Україні та створює ризик прямого зіткнення з Росією.

Бажаючи побудувати військову присутність в Україні, західноєвропейські країни підвищують загрозу прямої війни проти Росії. На жаль, ми повинні бачити, що сьогодні ця політика Брюсселя та рішення Брюсселя говорять про те, що війну потрібно вести з Росією.

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини

Він підкреслив, що завдання угорського уряду — захистити угорських громадян і сім’ї від наслідків цієї політики Брюсселя, наголосивши на важливості суверенітету.

Лише національний уряд Угорщини може захистити країну від війни, яку Брюссель прагне розпочати, — заявив міністр додавши, що Угорщина продовжує підтримувати мирні переговори та консультації на найвищому рівні між США і Росією, відкидаючи "останнє рішення ЄС щодо продовження війни".

7 січня в Парижі українські та американські делегації під час чергового раунду переговорів домовилися про подальші контакти на рівні лідерів та обговорили ключові положення плану завершення війни.

Напередодні, 6 січня, у столиці Франції відбулася зустріч України, США та країн "коаліції охочих". Сторони підтвердили спільне прагнення до стабільного миру та висловили готовність надалі підтримувати Київ — керівник Офісу президента Кирило Буданов відзначив конкретні домовленості.

Водночас поки немає чіткої відповіді щодо того, чи будуть європейські країни протидіяти новій агресії Росії.

