Сійярто та Сікорський посперечалися через Україну — що сталося

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував поглузувати з Польщі та польського суду, але нарвався на жорстку відповідь від свого колеги, голови МЗС Польщі Радослава Сікорського.
Сікорський поставив на місце Сійярто: що відомо
Сійярто опублікував відповідь на допис телеканалу "Вишеград 24", в якому процитували заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна. Польський суд може дати відповідний дозвіл.
У відповідь Сікорський зазначив, що він пишається польським судом, який постановив, що "саботаж проти загарбника не є злочином".
Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025
Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia.
При цьому він не впустив моменту нагадати Сійярто про виведення з ладу нафтопроводу "Дружба" — ця подія свого часу викликала в Будапешті чималу істерику.
Нагадаємо, що 21 жовтня Сікорський повідомив про можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з президентом США Дональдом Трампом.
