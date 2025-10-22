Сійярто та Сікорський посперечалися через Україну — що сталося

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував поглузувати з Польщі та польського суду, але нарвався на жорстку відповідь від свого колеги, голови МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Сікорський поставив на місце Сійярто: що відомо

Сійярто опублікував відповідь на допис телеканалу "Вишеград 24", в якому процитували заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна. Польський суд може дати відповідний дозвіл.

Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Туска (прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск — ред.) відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"? Петер Сійярто Міністр закордонних справ Угорщини

У відповідь Сікорський зазначив, що він пишається польським судом, який постановив, що "саботаж проти загарбника не є злочином".

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025

При цьому він не впустив моменту нагадати Сійярто про виведення з ладу нафтопроводу "Дружба" — ця подія свого часу викликала в Будапешті чималу істерику.

Щобільше, я сподіваюся, що ваш хоробрий краянин, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Нагадаємо, що 21 жовтня Сікорський повідомив про можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з президентом США Дональдом Трампом.