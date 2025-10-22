Сійярто та Сікорський посперечалися через Україну — що сталося
Категорія
Політика
Дата публікації

Сійярто та Сікорський посперечалися через Україну — що сталося

Сійярто
Read in English
Джерело:  online.ua

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спробував поглузувати з Польщі та польського суду, але нарвався на жорстку відповідь від свого колеги, голови МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Головні тези:

  • Петер Сійярто та Радослав Сікорський в обміні заявами сперечалися через можливий арешт Володимира Путина у Польщі.
  • Сікорський зазначив про свою пишність польським судом, який відмовився екстрадувати терориста, а Сійярто нагадав про виведення з ладу нафтопроводу в Угорщині.
  • Конфлікт між міністрами закордонних справ виник через заяви щодо можливого арешту Путина у разі перельоту до Будапешту на зустріч з президентом США.

Сікорський поставив на місце Сійярто: що відомо

Сійярто опублікував відповідь на допис телеканалу "Вишеград 24", в якому процитували заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак російського диктатора Володимира Путіна. Польський суд може дати відповідний дозвіл.

Радослав Сікорський говорить про незалежний суд, який за наказом Туска (прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск — ред.) відмовився екстрадувати терориста, який підірвав трубопровід "Північний потік-2"?

Петер Сійярто

Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини

У відповідь Сікорський зазначив, що він пишається польським судом, який постановив, що "саботаж проти загарбника не є злочином".

При цьому він не впустив моменту нагадати Сійярто про виведення з ладу нафтопроводу "Дружба" — ця подія свого часу викликала в Будапешті чималу істерику.

Щобільше, я сподіваюся, що ваш хоробрий краянин, майор Мадяр, нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватимете свою нафту через Хорватію.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі

Нагадаємо, що 21 жовтня Сікорський повідомив про можливий арешт російського диктатора Володимира Путіна у разі, якщо його літак перетне повітряний простір країни під час польоту у Будапешт на саміт з президентом США Дональдом Трампом.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Отримали Аляску". Сікорський публічно присоромив Трампа
Сікорський розкритикував підхід Трампа
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Сійярто цинічно похвалив Росію за надійне постачання енергоносіїв
Сійярто
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Викликає огиду". Сікорський публічно присоромив команду Орбана
Сікорський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?