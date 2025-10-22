Сийярто и Сикорский поспорили из-за Украины — что произошло
Сийярто и Сикорский поспорили из-за Украины — что произошло

Источник:  online.ua

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался посмеяться над Польшей и польским судом, но нарвался на жесткий ответ от своего коллеги, главы МИД Польши Радослава Сикорского.

  • Конфликт между министрами Сийярто и Сикорский вызван заявлениями о возможном аресте Путина в Польше.
  • Спор между министрами иностранных дел раскрывает напряженные отношения между двумя странами.

Сикорский поставил на место Сийярто: что известно

Сийярто опубликовал ответ на сообщение телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина. Польский суд может дать разрешение.

Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Туска (премьер-министр Польши Дональд Туск — ред.) отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"?

В ответ Сикорский отметил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж против захватчика не является преступлением".

При этом он не упустил момента напомнить Сийярто о выведении из строя нефтепровода "Дружба" — это событие в свое время вызвало в Будапеште немалую истерику.

Более того, я надеюсь, что ваш храбрый краянин, майор Мадяр, наконец-то сможет вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию.

Напомним, что 21 октября Сикорский сообщил о возможном аресте российского диктатора Владимира Путина в случае, если его самолет пересечет воздушное пространство страны во время полета в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Сикорский намекнул на возможный арест Путина

