Сийярто и Сикорский поспорили из-за Украины — что произошло

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался посмеяться над Польшей и польским судом, но нарвался на жесткий ответ от своего коллеги, главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Сикорский поставил на место Сийярто: что известно

Сийярто опубликовал ответ на сообщение телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина. Польский суд может дать разрешение.

Радослав Сикорский говорит о независимом суде, который по приказу Туска (премьер-министр Польши Дональд Туск — ред.) отказался экстрадировать террориста, взорвавшего трубопровод "Северный поток-2"? Петер Сийярто Министр иностранных дел Венгрии

В ответ Сикорский отметил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж против захватчика не является преступлением".

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025

При этом он не упустил момента напомнить Сийярто о выведении из строя нефтепровода "Дружба" — это событие в свое время вызвало в Будапеште немалую истерику.

Более того, я надеюсь, что ваш храбрый краянин, майор Мадяр, наконец-то сможет вывести из строя нефтепровод, питающий военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

Напомним, что 21 октября Сикорский сообщил о возможном аресте российского диктатора Владимира Путина в случае, если его самолет пересечет воздушное пространство страны во время полета в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.