Сийярто и Сикорский поспорили из-за Украины — что произошло

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто попытался посмеяться над Польшей и польским судом, но нарвался на жесткий ответ от своего коллеги, главы МИД Польши Радослава Сикорского.
Главные тезисы
- Конфликт между министрами Сийярто и Сикорский вызван заявлениями о возможном аресте Путина в Польше.
- Спор между министрами иностранных дел раскрывает напряженные отношения между двумя странами.
Сикорский поставил на место Сийярто: что известно
Сийярто опубликовал ответ на сообщение телеканала "Вышеград 24", в котором процитировали заявление Сикорского о том, что Польша может задержать самолет российского диктатора Владимира Путина. Польский суд может дать разрешение.
В ответ Сикорский отметил, что гордится польским судом, который постановил, что "саботаж против захватчика не является преступлением".
Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025
Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin's war machine and you get your oil via Croatia.
При этом он не упустил момента напомнить Сийярто о выведении из строя нефтепровода "Дружба" — это событие в свое время вызвало в Будапеште немалую истерику.
Напомним, что 21 октября Сикорский сообщил о возможном аресте российского диктатора Владимира Путина в случае, если его самолет пересечет воздушное пространство страны во время полета в Будапешт на саммит с президентом США Дональдом Трампом.
