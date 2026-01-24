Орбан исполняет прихоть Путина относительно блокирования вступления Украины в Евросоюз — Сибига
Орбан исполняет прихоть Путина относительно блокирования вступления Украины в Евросоюз — Сибига

Андрей Сибига
Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сравнил венгерского премьера Виктора Орбана с муртадом немецкого фюрера Адольфа Гитлера, исполняющего все прихоти патрона — Путина.

Главные тезисы

  • Орбан блокирует вступление Украины в ЕС, исполняя прихоти Путина и нарушая мир в Европе - сказал Сибига.
  • Сибига выразил убеждение, что действия Орбана являются предательством венгерского народа и сравнил его с муртадом Гитлера.

Орбан стал похож на муртада Гитлера — Сибига

По словам министра, блокируя вступление Украины в Европу, Орбан совершает преступление против венгерского народа и Венгрии. Он сделал это заявление в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто по поводу якобы вмешательства Украины в выборы страны.

Очевидно, что ЕС — это пространство мира. Он был создан после Второй мировой войны, чтобы предупредить новую войну. Вступление Украины в ЕС приблизит мир, обеспечит безопасность и благополучие всей Европе и всему венгерскому народу.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Сибига подчеркнул, что Путин не хочет мира, а желает продолжения войны. Поэтому, подчеркнул он, блокируя вступление Украины в ЕС, "Орбан исполняет прихоть Путина", блокирует восстановление мира в ЕС и "делает Венгрию сообщником кремлевского режима".

Сегодня Орбан действует уже даже не как Миклош Хорти, а как муртад Гитлера Ференц Салаши. Это урок из Второй мировой войны.

Он также отметил, что слова Орбана о нежелании пускать Украину в ЕС в ближайшие 100 лет действительно адресованы закарпатским венграм. Сибига считает это отсылкой к "трагическому для венгров мирному соглашению, заключенному более 100 лет назад", которое назвал "вершиной цинизма".

Эту грубую правду должен кто-нибудь сказать. Виктору Орбану и его команде наплевать на благосостояние и безопасность украинских венгров. Орбан просто хочет и дальше держать их заложниками своих геополитических авантюр и отмывать деньги через разные схемы и фонды за рубежом.

Сибига подчеркнул, что Венгрия и ее народ не заслуживают "опять оказаться на неправильной стороне истории, как сообщник новейшей бесчеловечной идеологии в форме путинского режима".

Венгерский народ — это народ достоинства и свободы. Народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что Венгрии на выборах следует бояться не Украины, а венгерского народа, "которому надоела ложь, клептократия и ненависть".

