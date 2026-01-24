Орбан исполняет прихоть Путина относительно блокирования вступления Украины в Евросоюз — Сибига

Орбан стал похож на муртада Гитлера — Сибига

По словам министра, блокируя вступление Украины в Европу, Орбан совершает преступление против венгерского народа и Венгрии. Он сделал это заявление в ответ на слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто по поводу якобы вмешательства Украины в выборы страны.

Очевидно, что ЕС — это пространство мира. Он был создан после Второй мировой войны, чтобы предупредить новую войну. Вступление Украины в ЕС приблизит мир, обеспечит безопасность и благополучие всей Европе и всему венгерскому народу. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Сибига подчеркнул, что Путин не хочет мира, а желает продолжения войны. Поэтому, подчеркнул он, блокируя вступление Украины в ЕС, "Орбан исполняет прихоть Путина", блокирует восстановление мира в ЕС и "делает Венгрию сообщником кремлевского режима".

Сегодня Орбан действует уже даже не как Миклош Хорти, а как муртад Гитлера Ференц Салаши. Это урок из Второй мировой войны.

Он также отметил, что слова Орбана о нежелании пускать Украину в ЕС в ближайшие 100 лет действительно адресованы закарпатским венграм. Сибига считает это отсылкой к "трагическому для венгров мирному соглашению, заключенному более 100 лет назад", которое назвал "вершиной цинизма".

Let’s call a spade a spade, @FM_Szijjarto.



When Viktor Orbán says that he will not allow Ukraine to join the EU for the next 100 years, he is not really talking to the Ukrainian state. First and foremost, he is telling this to ethnic Hungarians in Transcarpathia.



This sounds… https://t.co/1SvwAuxSzZ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 24, 2026

Эту грубую правду должен кто-нибудь сказать. Виктору Орбану и его команде наплевать на благосостояние и безопасность украинских венгров. Орбан просто хочет и дальше держать их заложниками своих геополитических авантюр и отмывать деньги через разные схемы и фонды за рубежом. Поделиться

Сибига подчеркнул, что Венгрия и ее народ не заслуживают "опять оказаться на неправильной стороне истории, как сообщник новейшей бесчеловечной идеологии в форме путинского режима".

Венгерский народ — это народ достоинства и свободы. Народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что Венгрии на выборах следует бояться не Украины, а венгерского народа, "которому надоела ложь, клептократия и ненависть".